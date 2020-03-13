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走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年

機會來了！危機入市選股術 買進好股趁現在

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

近期的全球股市真的是太嚇人了，3月9日美股崩跌近2000點，而且原油單日可以大跌25%，比病毒疫情發展的速度更驚人，金融市場真的恐慌到了極點，而且大漲大跌，讓這段期間的外資進出與投資人心理如大怒神式的三溫暖上上下下的，很多人想問：現在能撿便宜嗎？何時才能撿便宜？我們要先釐清這段期間市場的投資心理變化，才能抓準進場撿便宜的時機。

破解台股心路歷程

市場恐慌比疫情更嚴重

先看看這段時間以來台股的「心路歷程」，首先，自1月開始，疫情從中國武漢開始往外擴大、並且陸續封城下，台股在1月30日開紅盤之後，當天就大跌近700點，在連跌了3天之後，隨後雖然疫情在中國持續擴大，甚至出現單日確診人數高達1.5萬人的數字，但是美股與台股只反映一下下，就接著繼續上漲，這種不跌反漲的心態，最主要是原本市場認為疫情可能只是短期、而且僅局限在亞洲地區，再加上美股財報佳而推升美股4大指數續創高點，而台股的投資人與法人看見美股上漲，當然會勇於進場承接股票。

不過，接下來在2月25日，由CDC（美國疾病管制與預防中心）警告疫情將在本土爆發，而且是無法避免的，並要民眾先做好準備，加上舊金山宣布進入緊急狀態，華爾街這才大夢初醒、驚覺美國本土也將淪陷，且疫情在日本、韓國與義大利等歐洲國家開始擴散，恐慌進一步擴大，美股當天再大跌879點，跌到了27000點左右，隨後美股再繼續大跌2天，一度跌破25000點，台股也跌到了11049點，但絕對沒有人想到，大跌還沒有結束。

3月2日，在美股連日重挫與經濟衰退的疑慮下，市場預期Fed將會降息救市，因此美股提前反映、大漲1293點，台股隔日也跟著反彈157點。3月3日，Fed突然閃電降息2碼，相當乾脆，美股一開始大漲，但是最後卻反而下跌785點，主要是華爾街驚覺經濟衝擊超乎他們原先的預期，情況要比想像中來得嚴重，因此又大賣股票。

3月4日，美股又莫名大漲1173點，主要是拜登在民主黨內初選大勝，市場對於這位走溫和中間派的候選人寄予厚望，期望成為新一任的美國總統，因此美股找到理由反彈，隔天台股也反彈大漲122點，但僅僅只是曇花一現。

隨後，義大利及美國的疫情繼續擴大，美股反彈後繼續下跌，3月9日義大利由封城進入封國階段，恐慌無限制擴大，史上的黑色星期一再度重現，週一當天全球股市大跌，台股大跌3%，美股晚上更是暴跌超過2000點、跌幅7.8%，而原油也出現單日大跌25%，來至31美元左右，金融市場恐慌程度可能比疫情本身所帶來的影響更加嚴重。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/13 No.1188】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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