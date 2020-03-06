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防疫概念動輒暴漲 生技醫療基金無利可圖

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／朱岳中】

武漢肺炎全球蔓延下，防疫概念股變成投資人聚焦的目標，不過，投資人布局時還是得多加觀察，畢竟很多是混水摸魚的，而生技醫療基金表現也不如預期，箇中原因耐人尋味。

武漢肺炎持續肆虐，過去幾週更從中國快速擴張到世界多國。尤其當美國也開始爆發疫情後，全球投資市場創下了最慘烈的半個月。美股道瓊指數連跌7天（2月20日～2月28日），2月的最後一週還創下單日及單週最大跌點的歷史紀錄，2月13日起的11個交易日中，更只有1日上漲，投資人在一片哀鴻遍野中，防疫概念股必然成了市場中的明燈。

防疫概念一枝獨秀

近來市場頻頻重挫，防疫概念股可說是一枝獨秀。截至2月底，今年以來的防疫概念股許多檔漲幅都超過100%（詳見表1），美股中的防疫概念股更是動輒暴漲10倍以上。看到防疫概念股狂漲，想必生技醫療基金績效應該也很好吧？其實卻不然，理由何在？

從表2可以看到近來生技醫療指數表現並不好，就連附表3中，生技醫療相關基金的表現也是不佳。會有這麼大的落差，主要是因為生技醫療指數的成分股與生技醫療基金會買的標的，往往不是表1中的那些標的。讀者仔細看到，表1中那些飆漲的標的幾乎都是小型股，尤其美國的防疫概念股更大多是「雞蛋水餃股」，即使漲了數倍到10幾倍，股價也仍只是個位數，我們從今年以來績效最好的富蘭克林坦伯頓生技領航基金持股來看就知道。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金約86%的資金配置在美國，但今年美國表現最好防疫概念股（其實多是製藥股），完全不在該基金的前10大持股中（就算有，持股比率也很低）。而該基金持有最多的安進生技公司（Amgen Inc.），今年以來反而大跌了17%多（至2月底），基金績效要好也難。

無利可圖大廠無意

績效最好的生技醫療基金都這樣了，其他的就更不用說了。因為研發目前惟一可以有效治療武漢肺炎的瑞德西韋（Remdesivir）抗病毒藥而聲名大噪的吉利德科學（Gilead Sciences），今年以來股價其實也只漲了6%多。

大家或許會覺得奇怪，為何聽到正在研發新冠肺炎病毒疫苗的多是些不知名的小廠（吉列德已經算大公司了），反而一些國際知名的大疫苗公司像美國的輝瑞（Pfizer）、默克（Merck & Co.，或簡稱默沙東、MSD）、嬌生（Johnson & Johnson）、瑞士的羅氏大藥廠（Roche）、諾華（Novartis），英國的葛蘭素史克（GSK），法國的賽諾菲（Sanofi）等，都沒有研發疫苗的意願。

現實的原因就是無利可圖，所以這些大藥廠沒興趣！明明需求這麼大，怎會無利可圖？因為一旦研發成功，反而會被各國政府要求強制授權，像吉列德的瑞德西韋現在就是這樣的狀況，不但被迫授權，甚至權利金都拿不到。然而，新藥的研發往往是非常燒錢的，動輒都是幾億美元的研發資金，成功的機率向來不高，又曠日廢時。

印度製藥規模驚人

正如同前面所說的，研究這些流行病疫苗，一旦成功卻又可能被強制授權，像過去羅氏大藥廠與葛蘭素史克都吃過這種虧，所以這次索性不幹了。小疫苗廠之所以願意做，賭的是一旦成功可以聲名大噪，未來有機會吸引更多投資人的資金挹注。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/6 No.1187】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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