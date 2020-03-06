全球資金大風吹 黃金 ETF 中小股誰最吸金？

【作者／林明謙】

一場肺炎疫情打亂所有人布局，現在全球資金四處流竄，到底會流向何方？本單元專家將帶你從國際市場看到國內、從大型權值股看到中小型股，幫你掌握國際熱錢與國內資金動向！

現在全球的資金四處流竄、而且一直不斷的在變變變，到底資金會跑去哪兒？到底是美元、日圓、美股或黃金？回頭來看台灣，這資金會不會流向台灣市場？台幣會不會繼續貶值？台股會怎麼走？資金會不會流向ETF或是中小型股？筆者將從國際市場看到國內、從大型權值股一直看到中小型股，幫你追著國際熱錢與國內的資金跑！

「恐懼」本身散布得比疫情還來得快，這一點從近期美股在短短時間內自最高29568點一度跌至24681點、共大跌近5000點可以看得出來。往好一點的方面想，就是人們會更加注意自己的衛生健康，更加的警覺，這也是為何CDC（美國疾病管制與預防中心）近期警告美國人民，社區傳播最終會出現的高度可能性的原因，但不用太過於恐慌，畢竟先前美國以為自己可以置身於事外，所以美股才會持續的反映企業展望與財報而上漲，但現在這個想法破滅了，在高檔的美股自然和亞股一樣，從天上掉到地上來。

美股大跌、美元大貶

一開始，應該沒有人會想到2月的全球股市居然會這麼戲劇性的震盪，初期疫情發生的時候，資金為了避險，外資從亞洲股市大幅提款，然後轉往美股及美元，而現在，華爾街發現美國也可能會有疫情擴散的現象，因此資金又再度的往外流竄，流到哪裡去？讓我們來好好的追蹤一下這波全球資金的流向。

首先來看一下美元指數的變化，一開始美元指數還滿強勁的，因為既然亞洲因疫情影響要亂一陣子，外資開始大幅提款，資金只好先抽離亞股，而當疫情也開始在日本與南韓擴散開來後，連向來有避險性質的日圓也不再是避風港，開始被外資拋售，價位從2月中旬的99.6附近，幾天內就大貶至101.8，貶幅將近2%，也實在是夠恐慌的了。

於是，資金繼續轉往歐美股市，造成美元及美股持續往上漲，連歐洲一些股市也跟著美股創高點，美元指數一度飆高至99.8之上，但是，隨著華爾街意識到美國疫情的開始流行只是時間的問題，近期就開始大賣美股，下跌速度之快讓人瞠目結舌；雖然美元指數近期也出現下滑、但還在98～99附近，代表資金基本上還在美國市場，只是先從美股退出來看一下；至於先前一度大貶至101.8的日圓，現在則是反彈至100附近，波動相當大。

當這個疫情同時影響經濟成長最快速的中國及全球最大經濟體的美國，讓全球兩大經濟火車頭同時受到衝擊，外界不得不進一步的推想，Fed接下來有沒有可能降息？因為在大跌了近5000點之後，市場開始想要催促Fed進行降息，畢竟全球經濟已經受到影響。

結果，聯準會就在週二（3月3日）出人意料的將聯邦基金利率調降2碼，聯準會主席鮑爾隨後在記者會上表示：「我們看到美國經濟前景面臨風險，因此選擇採取行動。」不過，鮑爾也承認，聯準會無法製造出疫苗，也無法修復因疫情爆發而中斷的供應鏈，但相信降息將有助於保護美國經濟免於陷入低迷。