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美企獲利普遍不佳 標普500全靠FAAMG撐大局

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

美股連續暴跌，市場解讀是疫情擴散，然不少專家提出暴跌的原因其實是美國企業獲利普遍不佳，事實上，全靠臉書、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌等5家所謂FAAMG概念股撐起一片天。

美股在2月24日連續幾天暴跌，外界認為是多國乃至美國陸續爆發武漢肺炎疫情擴散，恐將衝擊全球經濟所造成，但其實美國企業獲利不理想，才是投資人利用美股已漲高之際，借疫情擴大為由而大賣股票。

高盛認為到2月中為止，已公布的2019年第4季財報的標準普爾500大企業裡，若不計入臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet等5家所謂FAAMG概念股的每股獲利表現，其實其餘整體標普成分股幾乎沒有獲利成長，甚至還有人認為標普500大企業獲利表現，實質上就是「標普5大企業」而已。

這立即讓外界警覺目前美股漲勢根本過度集中在少數超級大型股身上，跟2000年科技網泡沫前那樣，極度不健康。但有高盛認為今時不同往日，美股現在情況不但較當初好許多，甚至應該繼續追逐這少數企業股票才有勝算。因為這少數超級企業才是有獲利的好股票。但真的如此嗎？其實從最新的美企財報來看，其他類股還是能有所表現。

FAAMG到底有多厲害

根據高盛研究，迄2月中為止，標普500指數裡已公布2019年第4季財報的397檔成分股進行研究，指出FAAMG每股獲利較2018年同期成長16%，但整體標普500的每股獲利卻僅年增2%，因此認為若沒有FAAMG的話，整體標普成分股的每股獲利根本零成長。

FAAMG全是超級企業，合計占標普500指數權重的18%。它們的市值也十分驚人，以2月18日收盤計算，FAAMG裡就有4檔市值逾1兆美元。即使經過連日暴跌，按3月2日收盤來看，臉書市值5486.8億美元、蘋果1.2兆美元、亞馬遜9377.5億美元、微軟1.23兆美元、谷歌9048.6億美元，仍然有2檔保持兆元身價。

光是蘋果和微軟的市值，合計占標普500總市值約4.5%，已超過標普裡部分類股的整體市值，像能源、公共事業、不動產和原物料等4大類股，各類股的總市值根本都比不過蘋果和微軟。

投資超級企業才對

高盛分析師柯斯汀（David Kostin）認為投資美股，就是要追逐這些超級企業而不是獲利衰退的中小企業。像以小型股為主的羅素2000指數成分股，去年整體第4季每股獲利就年跌7%，中小企業難以獲利的原因，是因為他們無法不斷吸收美國持續上升的薪資成本和其他投入成本。

目前美國失業率3.6%迫近半個世紀來最低水準，人力供應緊張確實令美企業的薪資壓力不斷增加。加上川普大打中美貿易戰，下令包括木材與工業金屬價格等不斷增加，別說小企業受不了，就算是大企業也明顯影響。

因此美企獲利疲弱，並非完全受美國乃至全球景氣不佳的拖累；相反地，美國經濟表現相當強勁，低失業率和民眾所得增加而支撐消費市場，加上美國房市近年持續增溫，使勞動與租金等成本不斷增加而持續壓縮到美企獲利表現。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/6 No.1187】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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