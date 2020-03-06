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股利行情大方配 50檔殖利率逾5%攻守兼備

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴建承】

時序步入3月，上市櫃公司去年成績單也將於3月底前陸續公告，此時各家宣布之股利政策為何？將是穩健投資人或中長線投資機構考慮之選股模式，值得我們一起關注。

受到武漢肺炎疫情衝擊擴大，全球股市在2月陷入動盪，道瓊指數更是在1週內狂洩3500點，其餘歐、亞股市也紛紛重挫，由於剛公布的中國2月製造業PMI為35.7、非製造業PMI降至29.6，雙雙寫下歷史新低，更顯示疫情將嚴重衝擊今年第1季企業營運。

系統性風險壟罩台股

所謂「漲時重勢，跌時重質」，由於現階段企業獲利難以樂觀預期，在系統性風險壟罩下，公司的體質與籌碼將是選股關注之焦點。此外，時序步入3月，去年成績單也將於3月底前陸續公告，因此，宣布之股利政策為何？將是穩健投資人或是中長線投資機構考慮之選股模式。筆者將針對已公布及尚未公布股利之績優生做篩選，期望能給與讀者在紛亂行情下有選股之參考。

經過了本波的系統性風險修正，許多公司股價不再處在相對高位，倘若疫情能於3～4月控制，屆時股利行情與除息行情將會熱鬧非凡。不過仍要提醒讀者，高股息殖利率概念暗藏著可能「賺股利、賠價差」，甚至賠錢還要繳稅等風險，故千萬別一窩蜂買進，否則恐怕難逃市場的修理。

畢竟高殖利率股票，若是靠業外、資本公積而造就的高股利，必須特別當心下一年度獲利是否穩健或續增，相關股價於除權息前往往會先行一波漲勢，可選擇於除權息前或股東會時獲利了結，不必參與除權息，以免賠上價差。

綜上所述，必須研究該公司今年獲利是成長、持平還是衰退？再用不同的策略操作股票賺錢，不要只放著領股利而什麼都不做，且若要參加除權息，建議挑選景氣往上的產業，才能價差與股利兩頭賺。

截至目前為止，上市櫃公司已公告股利者尚未達到150家，筆者挑出現金股利殖利率達5%以上者共50家，其中不乏許多成交量低迷之公司，因此提醒投資人於操作上要提防流動性風險。

在半導體方面，包括設備的聖暉（5536）、德律（3030），IC設計的聯陽（3014）、杰力（5299），及封測的福懋科（8131）等值得留意。

無塵室設備廠聖暉，2019年稅後淨利12.76億元，EPS達19.16元，公司預計配發15元現金股利，現金股利殖利率達8.6%。展望2020年，受惠半導體、被動元件等持續擴廠，加上台商回流加持，預估今年EPS可超過20元，股價已打出底部且突破下降壓力線，3月2日大量高點不破，股價有機會持續走揚。

德律大方配息3.3元

德律去年獲利衰退11.8%，為9.39億元，EPS3.97元，仍大方配息3.3元，現金股利殖利率達6.5%，短線股價突破下降壓力線，不過尚未見到攻擊訊號，季線若能在穩可留意布局點。至於IC設計的聯陽與杰力，分別配發3.3元及5.5元現金股利，但杰力成交量少，建議先觀望，聯陽則是外資轉買，5日線不破可留意。

至於福懋科，擬配發現金股利2.2元，殖利率有5.5%，由於近期記憶體市況不差，1月營收8.74億元，月增0.08%、年增22.58%，更是創近7年半高點，因此首季營運樂觀看待，在外資持續大買下，月線不失守可逢低布局。

PCB族群也是高股息殖利率之焦點，志聖（2467）2019年受貿易戰影響導致營運偏淡，不過仍決議與去年同樣配息2.5元，現金股利殖利率高達10.7%，PCB設備因應5G高頻高速傳輸、低功耗、高I/O等，需求看漲，研判今年業績可望回升，短底成形，季線不失守可布局。

PCB鑽針廠尖點（8021），2019年因調整營運不佳子公司認列相關減損損失，EPS為1.34元，配發現金股利1.2元，殖利率也達6%，不過疫情衝擊則是今年獲利的變數，操作上只要不破底，建議於年線附近分批承接。

軟性銅箔基板廠台虹（8039），2019年獲利6.3億元，EPS3.02元，將配發2.5元現金股利，現金殖利率為5.3%，展望2020年，由於主要生產基地在台灣，不受疫情影響，加上蘋果、三星與華為等新機挹注，研判營運可望持平。外資近日大買，回補了1月30日空方缺口，短線不追高，可沿5日線操作。

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