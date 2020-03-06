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台股下一步 行情擘畫 贏家對策一手掌握

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林隆炫】

新冠肺炎疫情持續擴散，全球經濟、股市受到的影響也開始同步加劇，面對疫情帶來的各種不確定性，投資人對台股的未來走勢也打上了問號，為幫大家釐清前路，我們特別邀請專家，從技術面及另類的玄學角度一探台股未來，並針對搶反彈、波段投資、存股等投資策略擬定對策，以期讓投資人能夠安心布局。

今年以來新冠肺炎全球蔓延，第1階段在中國境內各省擴散，導致停工封城；第2階段蔓延至亞洲周邊各國，台、日、韓、泰等無一倖免；第3階段更擴及至歐美全球，對全球產業鏈的衝擊正逐漸擴大至最大的程度，等到武漢疫情過後，困難才正開始，絕對會淘汰很多的邊際廠商，有可能會從疫情風險演變成產業危機，甚至金融風暴，但這都是必要之惡，投資者心理必須有所防備。

美股出現崩跌

恐有終結長多的疑慮

自12年前爆發世紀金融海嘯以來，世界經濟始終無法有效復甦，資金再寬鬆也無法扭轉經濟，其關鍵在於供過於求的現象無法扭轉，美國貿易保護主義抬頭，開徵關稅意圖破壞全球化的國際分工機制，但無法竟其功，新冠肺炎正好扮演壓垮駱駝的最後一根稻草，非常的破壞之後才有非常的建設，但必須忍受過程中的困頓只有痛楚。

上週美國股市終於撐不住這個大趨勢，出現落後性的崩跌，道瓊指數由歷史最高點29568點下跌至24681點，跌幅高達4887點，下跌了16.5%，跌到了3年移動平均線，就歷史經驗而言，並不排除道瓊指數有終結長多走勢的疑慮，但是就中短期而言，此波低點24681點應該是階段性的最低點，未來中期內將是箱形區間來回整理的態勢。

在美國總統大選之前大跌不易，創高也難，一者類似千禧年頭部長達1年多的橫向箱形大盤整，二者類似金融海嘯的中期反彈長期做頭，由此可知，第1波的衝擊跌幅已相對有限，反彈後再判斷未來的進一步走向，但可確定的是，美股再創新高的機會已經不多。

對台股而言，此波修正由12197點高點下跌至11049點的低點，下跌了1148點，跌幅只有9.4%，跌幅相對有限，顯示中美貿易戰及新冠肺炎對台股的衝擊相對較小，意味過去的產業環境對台灣相對不利，目前的變遷對台灣相對衝擊較小，轉單的效應相對有利，近期外資大量調節台股，但台股的跌幅相對有限，證明政府積極做多的決心，有利於未來台股的表現，其關鍵的理由相當多，不宜公開論述。

勝負關鍵在選股

一半做多、一半做空

現階段台股承受多方的利空衝擊，但仍堅守住大底的頸線11097點，同時自去年9319點起漲以來的上升趨勢線及仍在上升的年移動平均線，基本上，長期的多頭趨勢並未破壞，惟3月正面臨7203點以來第55個月的關鍵性轉折，如果3月月線收紅又創12197點的新高，就得提防長線做頭反轉向下成空。

反之，3月續收黑，則55個月轉折向上，4月即可望起漲收紅，但1月、2月、3月月線連3黑，又成為長期空頭走勢的先行訊號，果如此，台股陷入長期的多空矛盾狀態，就必需仰賴其他的因素來決定最後的多空走向。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/6 No.1187】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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