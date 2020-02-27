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女董座打江山 翻轉企業用實力說話

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／李冠嶔】

性別平等是《世界人權宣言》的目標之一，兩性應享有平等的公民權利，在政治、經濟、社會和家庭中應受到平等對待，反對性別歧視。近來更是強調女權至上，不過女董事長在台灣與世界各國仍相當少見。

雙股王推手

王雪紅寫下台股傳奇

在台灣的上市櫃公司，女董座中最有名的就是股王製造者威盛（2388）、宏達電（2498）董事長王雪紅女士（2015年威盛已由原總經理陳文琦接任董事長），這2家公司可能也是法人、散戶心中最軟的那一塊。

1999年因為英特爾策略錯誤，力推高價的Rambus，反而讓消費者選擇由威盛推出低價的PC133，2000年威盛在主機板晶片組市占率突破5成，形成「小蝦米對抗大鯨魚」的傳奇故事，也讓公司股價一度推高至629元，市值將近2700億元，不過，威盛在經過幾次的減資之後，在2015年股價寫下4.3元新低。

宏達電搭上智慧型手機成長列車，使用Google開發的Android系統與蘋果抗衡，Google首款自有品牌手機Nexus One由宏達電代工並共同掛名。宏達電採取的機海戰術，曾在美國市占排名第1，在2006年、2011年股價分別來到1220元、1300元，成為台灣之光，之後蘋果開始對宏達電提起訴訟，宏達電也透過Google幫助，加上購買威盛原有的S3專利來對抗，只是效果不彰。

此後，宏達電手機在三星、中國品牌手機崛起後銷量大減，2017年與Google共同宣布簽署協議，用11億美元賣掉當初參與設計Google Pixel手機的部門與智慧財產權非專屬授權予Google使用，並且全力發展VR，期待能重返榮耀。新光人壽投資宏達電慘賠一事屢上媒體，理由是「支持台灣自有品牌」，在1000元以上買進6000張持股，最後認賠了50億元淨身出戶。

去年12月威鋒電子（6756）以60元登錄興櫃，雖然不是王雪紅擔任董事長，但是身為股王推手，威鋒掛牌2日漲到202元。這家公司主攻USB Type-C晶片，與祥碩（5269）雷同，去年EPS估計超過4元，本益比超過30倍以上，能否成為下一任股王，在市場是個很有趣的話題。王雪紅董事長曾公開宣告公司是一個屬主的企業，為要榮耀神，完全獻給神，將自身成就歸主，她不只是為了自己禱告，而是花更多時間為公司禱告。

大刀闊斧改革裕隆

嚴陳莉蓮接手迎挑戰

裕隆（2201）集團大家長嚴凱泰在2018年12月因病過世後，夫人嚴陳莉蓮女士接任董事長。去年中國車市表現不佳，自有品牌納智捷、華創車電、東風裕隆、裕隆城都還在燒錢，僅轉投資裕日車（2227）、裕融（9941）表現不錯。

嚴陳莉蓮女士大刀闊斧改革，再度請出有「台灣艾科卡」之稱的前行政院副院長林信義，協助面臨挑戰的中華（2204）。今年2月裕隆結盟鴻海（2317），搶進全球電動車市場，由鴻海現金出資79.44億元、占股51%，裕隆開放平台資產作價出資76.32億元、占股49%，成立資本額155.76億元的合資公司，預估2022年投產首款新車。

每股淨值將近44元的裕隆，擁有龐大的土地資產，包括控股公司台元，在台灣各大廠區都有土地，新店裕隆城雖然在去年6月住宅區喊停，變更規畫只蓋商場，維持原本與誠品及威秀的合作，商場仍規畫在2023年開幕不變。

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