靜待疫情影響淡化 IC設計 三五族 工具機靚

【作者／國票證券】

今年元月在中國不明肺炎確定為冠狀病毒與武漢尚未封城前，全球總體經濟情勢尚屬正面，加上中美貿易第1階段協議在元月簽定，投資人放下兩國貿易衝突的憂心，市場普遍預期全球景氣應處於高檔水位。

疫情拖累Q1成長率

但1月23日武漢封城確診人數持續攀升，周邊國家陸續有病例出現，年假期間傳出上證指數延後開市，中國推遲復工日期，皆挑起市場憂慮，再加上中國封城數量持續增加，產能的恢復讓人感到憂心，可預見的是第1季不論全球或中國GDP成長率皆會因而受累。

不過，在疫情延燒的過程中，全球央行為因應疫情對實體經濟面所造成的衝擊，中國人行2月2日即宣布2月3日開始對市場進行1.2兆元人民幣規模的逆回購，更於2月20日調降中期借貸便利（MLF）利率，釋出資金8700億元人民幣，另外，美國聯準會在1月29日的FOMC會後記者會也釋出會因應外在不確定性調整政策的偏鴿說法，市場也預測聯準會今年度將降息1～2碼，就在資金寬鬆的背景下，進而支撐國際資本市場。

若是從中長期觀之，疫情若能在2月份進入高峰，3月份疫情的影響逐步降低之下，遞延的需求可望在第2季後回補，因此，第2季景氣有機會因而回彈，全年度的景氣將可望持續維持在高檔。

由於中國疫情影響，造成台廠在中國地區產能開始出貨不順暢，及消費者對於疫情的擔憂下消費支出也因而受到影響，因此，預估2020年國內第1季GDP表現將因而相對疲軟，不過，後續在庫存回補再加上全球央行的寬鬆政策持續發酵下，第2季景氣將呈現回彈，第3季在電子業傳統旺季帶動下，景氣表現可望維持相對高檔至第3季末與第4季初。

就台股加權指數來說，第1季受到疫情衝擊指數拉回，未來只要疫情相對受控之下，今年指數相對低檔的位置可能會出現在第1季，後續隨著疫情影響淡化下景氣回彈，加權指數可望隨之墊高，下半年度隨著電子業傳統旺季的到來，指數可望來到相對高檔。

不過，目前武漢肺炎疫情尚未落幕，在2月10日開始，市場將焦點轉向中國地區復工狀況，近期蘋果也因而下調第2季的營運展望，市場持續觀察疫情造成供給面的影響程度，後續若疫情變化不如預期，疫情對需求面的影響將牽動投資人目光，並且將影響股票市場的表現。

國票證券對2020年上市櫃公司預估獲利為何？怎麼看？目前估計今年度每股獲利有機會成長達30%的廠商約有86家，占所有預估廠商中的28%，這些入列的個股中多以科技類股為主，可以看到今年度科技類股不論在5G、工業自動化、資料中心、遠距工作需求的題材持續發酵下，相關廠商營運動能仍具想像空間，可多加留意相關題材。