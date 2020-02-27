美元多空雙吃！ 利用ETF 期貨兩邊賺

【作者／林昌興】

美股連續10年的大多頭，代表了西方市場的景氣一路看好，從製造業轉型服務業再到新創未來，全球市場莫不圍繞著美國起舞，想當然耳，若要跟美國做生意，一定要持有美元或者是拿著美元當做外匯存底來使用。

美元指數相對強弱

這樣的貿易模式讓美元成為20世紀最強勢的貨幣，也因此美元的強弱度攸關著各國的外匯與貿易變化，美元指數這個產品應運而生，目的就是為了觀察美元對其他國家貨幣升貶的相對關係，因此美元指數和股價指數不同，並不是絕對收益，而是一個相對強弱的比較概念。

美元指數的組成成分比重高低依序為：歐元（57.6%）、日圓（13.6%）、英鎊（11.9%）、加元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）和瑞士法郎（3.6%），因此歐、日、英這3國的匯率對於美元的加權影響就占了8成以上，貨幣的強弱也代表了經濟走勢與商業行為的移動；簡單來說，影響美元強弱的因素有國內和國外因素，國內當然是指聯準會（Fed）的利率決策會議。

每個季底的基準利率調整牽動全球對於美元的看法與趨勢，而聯準會利率從2015年連續升息到2019年年中、來到2.25%後，終於在2019年8月正式啟動了開始降息的循環，也成為10年來美元首度降息，原因就是因為怕美股大幅回跌的預防式降息，也代表了短期的通膨不會大幅上揚，讓市場資金寬鬆來支撐消費性支出，因此川普也大力稱讚美國市場從2019年下半年開始降息後道瓊指數再漲1成3、那斯達克指數大漲2成5以上的佳績。

而外部因素就是全球主要國家的貨幣政策，針對日本2014年量化寬鬆（QE）、歐元區ECB自2015年開始的QE甚至於降低到負利率，我們看到日圓弱勢與歐元下殺都間接的影響美元指數走了2年多頭；再來，看到2019年英國面臨硬脫歐造成英鎊大幅貶值的狀況，都顯示了美元指數所代表的非單一美國貨幣的影響，而是區域型經濟體對於貨幣政策決定之後，市場的資金流動走向帶來的變化。

說到底，就是低利率帶來寬鬆成本容易扶持市場，高利率貨幣吸引新資金流入的相互效用，故觀察美元指數的消長，並且從中抽絲剝繭，才能了解全球經濟的脈動與未來走勢變化。目前美元指數的位階來到相對高點99～100的位置，後續應該如何觀察呢？筆者提出以下幾個觀點。

歐洲貨幣此消彼長

美國股市全球吸金》目前在資金寬鬆下，美股像是不會爆炸的氣球一樣愈吹愈大，因為美國經濟數據是過去10年來失業人數最低、時薪水準最高的太平盛世下，2020年年初看到全球資金從亞洲撤出後就搬回到美股市場繼續推高，這樣的情形是川普樂見的，因此為了維持股市不要大幅回檔，Fed目前的工具就是持續降息釋放市場資金，對於美元本身做為存款貨幣的吸引力會逐漸降低，屆時美元繼續創高的機率就不會太大。