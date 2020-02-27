董事會＋股利行情登場 精選10檔春暖花開潛力股

【作者／林明謙】

雖然今年1月～2月農曆春節行情過得並不好，但是近期各公司所召開的董事會，將會陸續公布2019年的年報獲利數字及所派發的股利。如果2019年獲利大好、公司打算在今年配出發高股利，有些好公司也會有一波行情。接下來就來好好的掃瞄一下，近期召開董事會決定發放股利、值得留意的公司。

電子大廠率先吹號角

台積電（2330）2019年獲利近3500億元、創下歷史次高，EPS高達13.32元，2月上旬的董事會繼續核准配發第4季現金股利2.5元，所以，除了2019年第1季的股利是2元之外，其餘3季都發了7.5元，合計2019年全年現金股利來至9.5元，發放率達71%，殖利率達2.9%，超過2018年的8元並創下新高，但因台積電早已改為季季放發現金股利，最新的一季將發放2.5元的現金股利。

而2020年在外資正面預期下，台積電將有機會再持續成長，雖然近期股價也受到疫情的波及，而且美國一直想拿華為開刀，但是外資還是看好其今年營運持續成長，目前本益比約24.4倍，若今年低點312元沒有跌破，則應該可在適當時機逢低布局。

再來看定存好股之一的遠傳（4904），2019年EPS只賺了2.68元，董事會通過準備發放3.25元現金股利，發放率高達121%，為維持過去的高配息，只好把以前賺的也拿來配現金股利，以目前股價67.4元來計算，殖利率約為4.8%、已較往年的5%下降。展望2020年，遠傳將全力衝刺5G布局、持續深耕大數據、人工智慧與物聯網之應用，並同步預估EPS約為2.46元，仍然持續下滑，主要是5G頻譜及資本支出折舊攤提，以及行銷成本增加所致。

公司資本支出部分則將會用來積極推動5G網路，預估全年資本支出約102億元、其中用於5G建設則約占6成，看來這場5G大戰是一場相當燒錢的大戰，因此近期外資持續賣超電信3雄，先前遠傳股價一度跌至66.6元的4年來低點，目前本益比約為25.1倍，若近期外資賣壓告一段落、不再繼續破底的話，則整理之後可以考慮買進布局。

世界（5347）在2019年每股賺3.58元下，於今年2月下旬的董事會決議將發放3.2元的現金股利，EPS配發率約89%，以2月21日收盤價78.4元來看，殖利率約為4.1%，也不錯。世界表示去年第4季的客戶需求優於預期，小尺寸驅動晶片需求轉強，以及大尺寸驅動晶片回補庫存，但電源管理晶片出貨減少。展望第1季在新加坡的產能加入之後，營收可望季增2.26%～7.7%，仍具有成長性，而股價近期在78元～80元附近整理，目前本益比約21.9倍，留意75元不跌破的話，應無轉弱之疑慮。