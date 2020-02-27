新品大爆發 車市 智慧手機 2020卡位商機

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聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】 　

科技產業靠創新，創新靠天才，當科技公司老闆是公認的天才時，這家公司的股票就要特別注意。從百年前愛迪生的奇異、到賈伯斯的蘋果、比爾蓋茲的微軟，艾利森的甲骨文，全天才創造的企業，都是值得長期投資的標的。那近年大紅人馬斯克的特斯拉，是否也是這樣值得長期投資的企業，抑或如許多新興的科技公司那樣曇花一現？其實答案跟傳統投資智慧一樣，要投資一家公司之前必先了解這家公司老闆是什麼樣的人。

要改變世界的天才

天才難以被人理解，能被常人理解的只是人才不是天才。馬斯克是被公認的天才，這是無庸置疑。其公司特斯拉的名稱，就是取自上世紀在電磁場領域有多項革命性發明的發明家尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）。馬斯克是如何崇拜這大發明家從中可想而知。

馬斯克跟許多天才企業家一樣，都希望藉自己的能力去改變世界。其中，最常被人拿來與之相提並論的是已故的賈伯斯。賈伯斯的蘋果從個人電腦到智慧型手機，確實是改變了世人的生活方式與工作型態。馬斯克的特斯拉在電池技術上的創新能力，讓電動車出現突破性發展，使電動車的性能追上，甚至部分超越已發展百年的內燃引擎汽車。

當特斯拉推出首部純電動跑車Tesla Roadster為第1部使用鋰離子電池的電動車，性能令人驚豔；接下來推出Model系列電動車而成為全球電動車一哥。隨著電動車在車市份量愈來愈重之下，其他傳統車商也紛紛投入電動車研發。馬斯克在改變車市面貌上功不可沒。

馬斯克是賈伯斯2.0

馬斯克外表帥氣、充滿活力與創意、身價達436億美元，是電影鋼鐵人的原型，這樣傳奇人物常被人拿來跟另一傳奇天才賈伯斯相提並論。

天才已不容易被常人理解，若拿天才跟另一個天才做比較，更不容易得到一個普遍認同的看法。但筆者認為透過天才之間的比較，大家才更能了解這位鋼鐵人原型的馬斯克到底是何許人也。

賈伯斯玩世不恭、工作狂、完美主義者、脾氣異常暴躁、有話直說、相當自戀、對下屬極嚴苛而近乎專制…，以上這一切幾乎跟馬斯克像是同一個人，甚至連離開自己公司職務方式都差不多；賈伯斯被自己找來的執行長一腳踢走；馬斯克因為自己大嘴巴，揚言把公司私有化而被指控人為操縱公司股價，最終在主管機關的要求下丟掉特斯拉董座。

雖然這兩人都以改變世界為己任，也都根據自身需求來進行產品的設計與生產，但在經營與作風上完全不同。賈伯斯在位期蘋果如日中天，每次新iPhone發表會都是世界焦點，但馬斯克善變而隨性的風格讓人難以捉摸，很愛誇下海口卻又常跳票，令員工乃至顧客都無法認同其做事方式，像去年3月特斯拉無預警大降價，立即引發全球車主不滿，加上高層相繼離職和業績遲遲未達標，讓特斯拉一再被外界看空，但總是能在公司墜落邊緣上保持平衡而屹立不倒，終於達到今天的成就。

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