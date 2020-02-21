食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

【作者／蔡明翰】

中國新冠肺炎疫情為近期全球關注的焦點，雖在各省市陸續封城與管控之下，每日新增確診人數未再持續創高，但中國在經濟面付出重大代價之下才稍微穩定疫情，導致年後復工進度緩慢。電子產業無論上、下游零組件皆陸續傳出斷鏈危機，因此近期只要是因疫情出現利空，而導致指數拉回，電子族群仍會因市場擔憂而出現資金流出現象，並且引導資金流向非電族群。

而其中原物料與消費族群，受疫情衝擊也不亞於電子族群，但無論疫情如何擴散，民以食為天之下，食品需求並不會因此降低，導致在疫情擴散之下，避險資金將有望持續流向獲利不受疫情影響的食品相關族群。

沙漠蝗蟲恐將入侵

中國屋漏偏逢連夜雨，在新冠肺炎重創經濟之下，近期又有4000億隻沙漠蝗蟲越過阿拉伯海入侵印度和巴基斯坦，距離中國僅一步之遙，聯合國糧食及農業組織（FAO）宣稱此次蝗災為25年以來最為嚴重的一次，每天可破壞約為3.5萬人的糧食，目前中國雖有蝗災的壓力，但仍未發生，中國政府仍認為蝗災可防可控。

儘管如此，禽流感疫情卻已悄悄展開，其中湖南省爆發H5N1型禽流感疫情，地方當局馬上撲殺了近2萬隻家禽，並且同時四川省的養殖場也爆發H5N6型禽流感疫情，農業管理單位緊急撲殺2000隻肉雞，但正向訊息為無論H5N1或H5N6目前都沒傳出人類感染案例。

須留意禽流感疫情

但近期天氣實在多變，溫度變化劇烈，導致家禽免疫力下降，而染病的狀況，也同步在台灣發生，彰化縣大城鄉一處土雞場發現確診H5N2型禽流感，與雲林縣口湖鄉一處黑羽土雞場確診H5N2與H5N5型禽流感，共撲殺近4萬隻土雞，所幸僅為零星個案，疫情並未持續擴大，但在氣候仍未顯著回溫前，仍為禽流感的好發期，疫情仍有捲土重來的可能，仍須持續關注。

尤其就過去經驗觀察，早年禽流感出現時，市場因恐慌而不敢食用雞肉，因此即使大量撲殺後，肉雞價格仍持續下滑，因此禽流感常導致相關食品股出現重挫，但經過宣導與多年經驗後，雞肉只要經過充分加熱後食用並不會有染病風險，反而因雞隻遭到撲殺後供給減少，雞肉價格轉升，相關族群反而因禍得福，疫情愈重股價愈強。

多重疫情籠罩之下，雖容易使資金流向避險的食品族群，但並非所有食品族群皆能受惠，主要因台股的食品族群中，雖大多呈現獲利穩定，但部分個股缺乏成長動能，導致成交量多呈現低迷，將難以吸引資金流入，因此在選股上仍須以長線的基本面出發，加上短線的資金行情加持，將為進可攻、退可守的投資標的，而肉品相關族群近期將有望因禽流感而逐步吸引資金流入，尤其肉雞價格由去年初的低點回升後一直維持穩定走勢，加上原物料的價格仍相對較低，玉米與黃豆價格仍維持低檔，因此相關廠商毛利率仍可維持在高水位。