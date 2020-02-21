新冠肺炎翻轉未來 10大潛在改變引領新商機

【作者／賴宗裕】

當金融市場因為新冠肺炎大地震時，中國正在進行1項地表上前所未有的大實驗－在家上班，新冠肺炎正式開啟了B端互聯網發展元年。

B端互聯網快速發展

從歷史來看，2003年SARS疫情拉開了中國C端互聯網的大浪潮，經過10多年發展誕生了百度、京東、騰訊、淘寶等以C端為主的互聯網巨頭，從今年阿里釘釘、金山辦公、華為WeLink、騰訊會議因為新冠肺炎的高速發展來看，有理由相信B端互聯網發展契機到來。

由於5G時代來臨，2020年初，騰訊、華為、百度、阿里等互聯網龍頭紛紛調整組織架構，加大雲端智能相關事業群人員配置，顯示巨頭在B端互聯網領域的一致態度，加上疫情使得面向B端的互聯網業務獲得快速發展良機。在B端互聯網因疫情快速發展下，中國投資銀行中金公司提出「疫情帶來10大潛在改變」，探討未來日常生活可能出現的改變與商機。

變化1》網路將快速深入中國3、4線城市居民生活：為控制疫情擴散所做的「居家隔離」將刺激3、4、5線地區的居民，尤其是較多農村地區的居民，日常活動被迫轉到依靠互聯網，將拉近都市與鄉村互聯網滲透率的差距，雲端應用更普及大眾。

變化2》服務「上網」：遠距離辦公、線上教育、線上醫療等互聯網線上活動會快速崛起，企業為避免現場辦公帶來的傳染風險而採取遠程辦公，視頻會議、網路電話會議、線上辦公軟體等需求暴增。此外，學校開學日延後也加大了線上教育需求，擔心到醫院就醫產生交叉感染的民眾開始嘗試線上問診、網路購藥及遠程診斷。

2月3日中國約1000萬家企業、近2億人在家辦公，就是使用遠程辦公軟體App阿里釘釘，華為雲WeLink則有1.5萬家企業新開通使用，當日會議總數達8萬次，近1週每天新開通企業數平均增長50%，一旦疫情結束後，許多使用遠端工作軟體的企業勢必會繼續沿用，做為企業改善工作效率的工具之一。遠程辦公應用可以分為綜合溝通協作工具、會議協作工具、文檔協作工具和任務管理類等。

線上教育前景將看俏

中國衛健委2月7日發文，要求充分發揮互聯網醫療服務優勢，開展互聯網診療服務，特別是對發熱患者的診療諮詢服務，進一步完善「互聯網＋醫療健康」服務功能，包括但不限於線上健康評估、健康指導、健康宣教、就診指導、慢病複診、心理疏導等，將推動互聯網診療快速發展。

中國教育部要求各級學校適當推遲開學時間，並利用互聯網和信息化教育資源為學生提供學習支持，中國約有2.7億在校學生，線上教育互聯網學習商機很大，在中國，線上教育並不是新鮮事且技術成熟，疫情放大了線上教育的諸多優勢，預估疫情過後約有20%線上的學生會繼續留在線上學習，2019年中國線上教育市場規模估計3134億元人民幣，年增24.5%，未來3年估增速18%～21%。