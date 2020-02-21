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全球資金往哪避難？ 固定收益基金 大型股受青睞

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

目前市場不明朗因素太多，但股市近期卻撐在相對高檔，雖然有全球央行一起寬鬆，但這樣子的資金行情能撐多久？全球經濟和企業獲利足以支撐這局面？許多股市大多頭對於去年美股創新高之際，但美股基金與ETF卻出現淨流出880億美元感到意外，錢往哪裡走才是最實際。

投資人增加避險需求

雖然有專家建議現在應該持有現金，像股神巴菲特的柏克夏海瑟威也持有逾千億美元而按兵不動多時，就是要等股市拉回修正後去低接，但這樣的操作真比較有利嗎？也許大家都忽略了全球通膨風險可能被低估，可能在今年的某個時刻就突然爆發出來，讓投資人甚至是各國央行都措手不及。這觸發點會不會是筆者上一期提過的中國供應鏈中斷導致中國超級通膨，甚至帶動全球通膨大噴發？

根據EPFR資料，去年美股基金和ETF出現連續第5年把資金淨流出局面，再放大至過去10年來看，只有2013年和2014年出現淨流入。雖然10年來合計淨流出4440億美元，但標準普爾500指數總報酬率卻高達257%，相當於每年報酬率13.6%。既然這樣，那資金都跑去哪？

Investment Company Institute資料顯示過去3年來，資金從包含共同基金與ETF在美股資產持續流出，且規模愈來愈大，2017年為500億美元，2018年為1117億美元，2019年更高達1695億美元，甚至今年元月已高達337億美元，顯示資金撤出美股的情況有增無減。

然在同一時期，資金卻是不斷往債券等固定收益資產方向走，從2017年到今年元月的流入規模分別為3807億美元、1004億美元、4585億美元和712億美元。

以上反映一個現象，就是美股愈是創新高，投資人就愈是擔心美股風險過高而增加其避險需求，這從同期的資金不斷流入非美國的股票基金愈來愈高，可進一步證明投資人是如何不認同創新高的美股。2017年流入2366億美元，2018年流入644億美元，雖然2019年流出300億美元，但今年元月又流入129億美元。

美國資產仍然是最愛

但值得注意的是，資金持續流出美股，但何以美股卻在近年能持續創新高？從資金流向來看，資金主要集中在大型股尤其科技龍頭，相對之下小型股不受投資人寵愛，今年來美股ETF裡，科技股ETF即流入24億美元，為各類股ETF之最。

雖然美股基金出現資金持續流出狀況，但若就全球資金流向的情況來看，美國資產其實仍然是全球投資人最愛。根據晨星去年年底的全球基金流向報告資料，長期性的全球基金流動規模在2019年已倍增至1兆美元，當中以流入固定收益基金為主。

晨星資深分析師麥迪維持（Kevin McDevitt）說，儘管全球均處於低利率環境，甚至部分歐洲國家公債殖利率陷入負利率境地，但全球資金對固定收益的基金需求仍然不減。他認為是全球股市在去年大漲的情況下，投資人希望逐漸降低其在股市裡的曝險而把資金轉進債市。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多，詳洽02-27660800

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