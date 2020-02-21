快訊

小孩眼裡的納粹 《兔嘲男孩》裡包裹棉花糖的轉型正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴建承】

正當市場期待每年第1季的新機拚比秀之際，新冠肺炎突如其來的攪局，不僅讓世界行動通訊大會（MWC）取消，非蘋旗艦機發表紛紛延期或改為線上；能順利推出的僅有三星於2月初在舊金山提前發表Galaxy S20系列，並依原定計畫在3月初開賣，而小米則首度採直播方式推出小米10系列於2月14日為首發日，國際版雖將延後發表，但仍獲得市場高度關注。

至於Sony、realme、vivo新機改為線上發表；OPPO Find X2則將延到3月發表，華為旗艦機P40系列也傳將於3月下旬在巴黎發表；至於蘋果iPhone SE2手機恐到第2季才有可能開賣。由於目前疫情仍持續中，同時中國許多廠區復工情況也不理想，除了關注疫情何時退燒，供應鏈是否會有中斷，影響出貨也不容忽視。倘若情況可於第1季改善，則新機出貨與銷售將恢復正常，屆時急速拉貨補庫存可望顯現，對於台灣相關零組件將可受惠，相關指標股將於後文剖析！

智慧機銷量恐下滑

根據市調機構Canalys資料顯示，2019年全球智慧型手機出貨量，三星以2.98億支位居龍頭，市占率21.8%；華為以2.4億支居第2名，市占率18.6%；至於蘋果則跌破2億支為1.98億支，排名第3。

小米及OPPO出貨量分別為1.25億支及1.2億支，分居第4名及第5名。前5名中有3家是中國品牌，市占率超過3分之1，顯示中國手機地位之重要性，更不用說蘋果iPhone也是以中國為主要生產基地；然而供應鏈受新冠肺炎疫情衝擊，Trend Force預估首季智慧機產量將年減約12%，2020年將較去年衰退1.3%，倘若疫情持續恐導致消費力減弱，不排除智慧型手機產量有進一步下修可能，日前蘋果已下修本季營收目標，顯示新冠肺炎疫情不容過度樂觀。雖然台灣多家手機零組件廠日前釋出疫情對首季營運影響不大訊息，主要是年前疫情未擴散就已談定，倘若3月仍未見好轉，屆時第2季起變數將會相當大。

三星影響幅度不大

三星自去年起已將旗艦機提前到MWC前發表，計畫Galaxy S20系列在3月初開賣，加上在中國手機市占下滑，故已關閉在中國的手機組裝廠，且三星在全球主要區域都設有生產據點，包括在歐洲、美洲、印度、越南等，將成為此次受疫情影響最低的手機廠。雖然台灣三星供應鏈不多，不過仍包括超眾（6230）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等。

其中，股王大立光已表示2月受疫情與假期影響，營運表現持續低迷，而且相關客戶眾多，故短期先觀察農曆年後低點能否順利守穩。

散熱模組廠超眾，1月營收因農曆年工作天數減少為5.99億元，月減24.5%、年減18.7%，雖然重慶及昆山目前產能還未完全恢復，不過在手機均熱板產能增加，加上5G手機需求大爆發，同時PC、伺服器與網通等客戶訂單穩定下，研判2020年業績可望持續成長，EPS挑戰10元以上。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多，詳洽02-27660800

相關新聞

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

這一波疫情衝擊下，台股雖然上下震盪，但卻沒有明顯量縮，指數也撐在一定水準，怎麼回事？外資先前賣出後，似乎也仍未大舉明顯回補，現在市場籌碼都在誰手上？到底是投信、自營商這些內資法人？還是官股及政府基金這些國家隊成員？而外資接下來何時回補？會回補哪些標的？接下來的籌碼換手大戰，將是台股重頭戲，也是投資人想要趁勢賺一波的好機會！

線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

每年讓市場高度期待的MWC，今年在擔憂疫情蔓延下取消了，這次新機發表陸續改為線上發表，透過這次的發表，大略可看出新手機相關供應鏈的情況，哪些可望受惠？操作策略如何調整？

全球資金往哪避難？ 固定收益基金 大型股受青睞

去年美股基金和ETF出現連續第5年把資金淨流出局面，但美股卻創下新高，全球資金到底往哪跑？雖然有專家建議現在應該持有現金，等股市拉回修正後去低接，但這樣的操作真有比較好嗎？

新冠肺炎翻轉未來 10大潛在改變引領新商機

當金融市場因為新冠肺炎大地震時，也同時正式開啟了B端互聯網發展元年。近日中國投資銀行中金公司提出「疫情帶來10大潛在改變」，這10大改變將帶給未來哪些商機？

食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

多重疫情籠罩下，易使資金流向食品族群，然並非全部都能受惠，主因食品股獲利雖穩，但部分缺乏成長動能，選股須以長線角度出發，加上短線資金行情加持，將為攻、守皆宜標的。

原物料商品誰看俏？ 黃金、黃豆具想像空間

投資市場除了投資人熟悉的股票之外，還有大宗商品原物料的價格波動，本文專家將透過商品指標的觀察，幫大家抽絲剝繭找到下一個具有明星相的原物料商品。

當沖、波段、存股族 不同屬性不同應對策略才能贏

現階段在系統性風險壟罩下，投資市場整個大受影響，投資人如果懂得針對自己操作屬性如：當沖、波段、存股等類型，而做不同策略性的調整，此時此刻的危機，也不見得是壞事。

董監改選行情鳴槍！ 10檔黑馬股準備加速起跑

什麼股票可在短時間內狠賺50%？答案是：「董監改選」題材！如何挖掘董監改選行情潛力股？專家整理4大條件，精篩出10檔潛力黑馬股，讓你也有機會跟著董監行情賺一波。

多空大贏家 危機蠢動下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

專訪台北市長 柯文哲打造科技城 南港將成生技產業重鎮

「未來3年北市最大改變在南港」，台北市市長柯文哲指出，2015年～2035年的「東區門戶計畫」，南港是重要關鍵。本次專訪中，他將帶大家展望未來的城市與產業願景。

ESG概念股潛力十足！ 台股社會責任新熱潮

企業要永續經營，靠的不是投機炒股，而是重視ESG，從華爾街大型投資銀行到挪威央行等主權基金，甚至國內的勞動基金皆看重，有ESG加持的公司，股價與本益比勢必節節高升。

ETF避險搶短超夯 20檔最熱標的 該怎麼挑？

新春開紅盤後，全球疫情擴散引發股市崩跌，但卻有不少ETF成交量爆增，到底是哪些ETF這麼夯？接下來還能不能買？專家找出最熱門20檔ETF，並教你如何選擇與操作。

熱門新聞

新冠肺炎翻轉未來 10大潛在改變引領新商機

食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

高端疫苗利多齊發

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

瑞祺電：肺炎疫情無礙Q1成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。