線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

【作者／賴建承】

正當市場期待每年第1季的新機拚比秀之際，新冠肺炎突如其來的攪局，不僅讓世界行動通訊大會（MWC）取消，非蘋旗艦機發表紛紛延期或改為線上；能順利推出的僅有三星於2月初在舊金山提前發表Galaxy S20系列，並依原定計畫在3月初開賣，而小米則首度採直播方式推出小米10系列於2月14日為首發日，國際版雖將延後發表，但仍獲得市場高度關注。

至於Sony、realme、vivo新機改為線上發表；OPPO Find X2則將延到3月發表，華為旗艦機P40系列也傳將於3月下旬在巴黎發表；至於蘋果iPhone SE2手機恐到第2季才有可能開賣。由於目前疫情仍持續中，同時中國許多廠區復工情況也不理想，除了關注疫情何時退燒，供應鏈是否會有中斷，影響出貨也不容忽視。倘若情況可於第1季改善，則新機出貨與銷售將恢復正常，屆時急速拉貨補庫存可望顯現，對於台灣相關零組件將可受惠，相關指標股將於後文剖析！

智慧機銷量恐下滑

根據市調機構Canalys資料顯示，2019年全球智慧型手機出貨量，三星以2.98億支位居龍頭，市占率21.8%；華為以2.4億支居第2名，市占率18.6%；至於蘋果則跌破2億支為1.98億支，排名第3。

小米及OPPO出貨量分別為1.25億支及1.2億支，分居第4名及第5名。前5名中有3家是中國品牌，市占率超過3分之1，顯示中國手機地位之重要性，更不用說蘋果iPhone也是以中國為主要生產基地；然而供應鏈受新冠肺炎疫情衝擊，Trend Force預估首季智慧機產量將年減約12%，2020年將較去年衰退1.3%，倘若疫情持續恐導致消費力減弱，不排除智慧型手機產量有進一步下修可能，日前蘋果已下修本季營收目標，顯示新冠肺炎疫情不容過度樂觀。雖然台灣多家手機零組件廠日前釋出疫情對首季營運影響不大訊息，主要是年前疫情未擴散就已談定，倘若3月仍未見好轉，屆時第2季起變數將會相當大。

三星影響幅度不大

三星自去年起已將旗艦機提前到MWC前發表，計畫Galaxy S20系列在3月初開賣，加上在中國手機市占下滑，故已關閉在中國的手機組裝廠，且三星在全球主要區域都設有生產據點，包括在歐洲、美洲、印度、越南等，將成為此次受疫情影響最低的手機廠。雖然台灣三星供應鏈不多，不過仍包括超眾（6230）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等。

其中，股王大立光已表示2月受疫情與假期影響，營運表現持續低迷，而且相關客戶眾多，故短期先觀察農曆年後低點能否順利守穩。

散熱模組廠超眾，1月營收因農曆年工作天數減少為5.99億元，月減24.5%、年減18.7%，雖然重慶及昆山目前產能還未完全恢復，不過在手機均熱板產能增加，加上5G手機需求大爆發，同時PC、伺服器與網通等客戶訂單穩定下，研判2020年業績可望持續成長，EPS挑戰10元以上。