追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

【作者／許博傑】

新冠肺炎疫情年後持續干擾台股！然而，就在3大法人都同步賣超之際，加權指數卻能從2月3日的低點11138點向上反彈到11854點，為什麼？其實幕後最主要穩定盤勢的力量就在政府基金或官股券商。

以金額來看，在1月30日、31日市場最驚恐的兩日，官股券商就進場大買了74.4億元，統計1月30日～2月17日也累計買超31.5億元，這段期間官股券商的動作等於部分化解了市場的賣壓，而政府基金包括勞退、退撫基金等，也在年後傳出下達給代操機構必須進場逢低承接的指令，所以，近期市場的穩定反彈，政府可以說是出力最大的一方。

國家隊護盤

官股買金融股居多

這波隸屬「國家隊」的官股券商及政府基金到底買了哪些股票？筆者以8大官股行庫及部分過去政府基金進出的券商做為主要統計的基礎，時間上則分為3段，第1段是開紅盤到低點11138點當日，第2段為2月4日開始到2月13日高點，第3段則是2月14日之後，以這樣的時間基礎將可以看到，當盤勢在連續性重挫時，官股或政府基金主要買進標的為何，而當盤勢反彈的同時，這些官股券商又會出脫什麼樣的標的，這對於投資人後續的操作邏輯，或是跌深後要優先挑選標的之方向將有較大幫助。

就過去筆者觀察政府護盤的心得及軌跡來看，當指數在初期連續重挫時，投資人可以大型的電子、金融龍頭股做為搶短標的，當盤勢開始止穩的3～5天後，這些大型股若有漲不動的現象，投資人就可以先行獲利落袋，在盤勢開始止穩之際，先前弱勢的中小型個股就有機會開始回穩、向上彈升，此時就可將撤出的資金轉進這些有本質的中小型股來操作，而一旦盤勢又開始轉弱，這些有獲利的中小型股也要順勢汰弱留強。

至於在重挫的前3天，如果投資人發現盤面已經有強勢股領先止穩，也是可以參考搶進的方向，畢竟，在海水退潮時，本質好的股票將先被市場發現，買盤也會有提早卡位的動作，而上述這些方法若再搭配官股或其他法人的進出，加上基本面的狀況，就是一個較為完整的搶反彈操作策略了。

官股在1月30日～2月3日大盤重挫的3天，前10名主要買超股大多為金融、電子的權值股，當中金融股就占了7檔，分別是中信金（2891）、永豐金（2890）、臺企銀（2834）、新光金（2888）、開發金（2883）、彰銀（2801）、元大金（2885），雖然官股大買金融股，但權值最大的2檔金融股─國泰金（2882）、富邦金（2881）卻在10名之外，主要原因就在於去年第4季起台幣持續升值，造成壽險公司海外投資部位的匯損，這將間接導致外資可能趁機提款，而買進國內的金控股雖然長線獲利爆發力不如壽險股，但至少短線比較不容易出現外資大量賣出對作的狀況。