快訊

小孩眼裡的納粹 《兔嘲男孩》裡包裹棉花糖的轉型正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】

新冠肺炎疫情年後持續干擾台股！然而，就在3大法人都同步賣超之際，加權指數卻能從2月3日的低點11138點向上反彈到11854點，為什麼？其實幕後最主要穩定盤勢的力量就在政府基金或官股券商。

以金額來看，在1月30日、31日市場最驚恐的兩日，官股券商就進場大買了74.4億元，統計1月30日～2月17日也累計買超31.5億元，這段期間官股券商的動作等於部分化解了市場的賣壓，而政府基金包括勞退、退撫基金等，也在年後傳出下達給代操機構必須進場逢低承接的指令，所以，近期市場的穩定反彈，政府可以說是出力最大的一方。

國家隊護盤

官股買金融股居多

這波隸屬「國家隊」的官股券商及政府基金到底買了哪些股票？筆者以8大官股行庫及部分過去政府基金進出的券商做為主要統計的基礎，時間上則分為3段，第1段是開紅盤到低點11138點當日，第2段為2月4日開始到2月13日高點，第3段則是2月14日之後，以這樣的時間基礎將可以看到，當盤勢在連續性重挫時，官股或政府基金主要買進標的為何，而當盤勢反彈的同時，這些官股券商又會出脫什麼樣的標的，這對於投資人後續的操作邏輯，或是跌深後要優先挑選標的之方向將有較大幫助。

就過去筆者觀察政府護盤的心得及軌跡來看，當指數在初期連續重挫時，投資人可以大型的電子、金融龍頭股做為搶短標的，當盤勢開始止穩的3～5天後，這些大型股若有漲不動的現象，投資人就可以先行獲利落袋，在盤勢開始止穩之際，先前弱勢的中小型個股就有機會開始回穩、向上彈升，此時就可將撤出的資金轉進這些有本質的中小型股來操作，而一旦盤勢又開始轉弱，這些有獲利的中小型股也要順勢汰弱留強。

至於在重挫的前3天，如果投資人發現盤面已經有強勢股領先止穩，也是可以參考搶進的方向，畢竟，在海水退潮時，本質好的股票將先被市場發現，買盤也會有提早卡位的動作，而上述這些方法若再搭配官股或其他法人的進出，加上基本面的狀況，就是一個較為完整的搶反彈操作策略了。

官股在1月30日～2月3日大盤重挫的3天，前10名主要買超股大多為金融、電子的權值股，當中金融股就占了7檔，分別是中信金（2891）、永豐金（2890）、臺企銀（2834）、新光金（2888）、開發金（2883）、彰銀（2801）、元大金（2885），雖然官股大買金融股，但權值最大的2檔金融股─國泰金（2882）、富邦金（2881）卻在10名之外，主要原因就在於去年第4季起台幣持續升值，造成壽險公司海外投資部位的匯損，這將間接導致外資可能趁機提款，而買進國內的金控股雖然長線獲利爆發力不如壽險股，但至少短線比較不容易出現外資大量賣出對作的狀況。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/21 No.1185】想了解更多，詳洽02-27660800

相關新聞

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

這一波疫情衝擊下，台股雖然上下震盪，但卻沒有明顯量縮，指數也撐在一定水準，怎麼回事？外資先前賣出後，似乎也仍未大舉明顯回補，現在市場籌碼都在誰手上？到底是投信、自營商這些內資法人？還是官股及政府基金這些國家隊成員？而外資接下來何時回補？會回補哪些標的？接下來的籌碼換手大戰，將是台股重頭戲，也是投資人想要趁勢賺一波的好機會！

線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

每年讓市場高度期待的MWC，今年在擔憂疫情蔓延下取消了，這次新機發表陸續改為線上發表，透過這次的發表，大略可看出新手機相關供應鏈的情況，哪些可望受惠？操作策略如何調整？

全球資金往哪避難？ 固定收益基金 大型股受青睞

去年美股基金和ETF出現連續第5年把資金淨流出局面，但美股卻創下新高，全球資金到底往哪跑？雖然有專家建議現在應該持有現金，等股市拉回修正後去低接，但這樣的操作真有比較好嗎？

新冠肺炎翻轉未來 10大潛在改變引領新商機

當金融市場因為新冠肺炎大地震時，也同時正式開啟了B端互聯網發展元年。近日中國投資銀行中金公司提出「疫情帶來10大潛在改變」，這10大改變將帶給未來哪些商機？

食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

多重疫情籠罩下，易使資金流向食品族群，然並非全部都能受惠，主因食品股獲利雖穩，但部分缺乏成長動能，選股須以長線角度出發，加上短線資金行情加持，將為攻、守皆宜標的。

原物料商品誰看俏？ 黃金、黃豆具想像空間

投資市場除了投資人熟悉的股票之外，還有大宗商品原物料的價格波動，本文專家將透過商品指標的觀察，幫大家抽絲剝繭找到下一個具有明星相的原物料商品。

當沖、波段、存股族 不同屬性不同應對策略才能贏

現階段在系統性風險壟罩下，投資市場整個大受影響，投資人如果懂得針對自己操作屬性如：當沖、波段、存股等類型，而做不同策略性的調整，此時此刻的危機，也不見得是壞事。

董監改選行情鳴槍！ 10檔黑馬股準備加速起跑

什麼股票可在短時間內狠賺50%？答案是：「董監改選」題材！如何挖掘董監改選行情潛力股？專家整理4大條件，精篩出10檔潛力黑馬股，讓你也有機會跟著董監行情賺一波。

多空大贏家 危機蠢動下誰脫穎而出？

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

專訪台北市長 柯文哲打造科技城 南港將成生技產業重鎮

「未來3年北市最大改變在南港」，台北市市長柯文哲指出，2015年～2035年的「東區門戶計畫」，南港是重要關鍵。本次專訪中，他將帶大家展望未來的城市與產業願景。

ESG概念股潛力十足！ 台股社會責任新熱潮

企業要永續經營，靠的不是投機炒股，而是重視ESG，從華爾街大型投資銀行到挪威央行等主權基金，甚至國內的勞動基金皆看重，有ESG加持的公司，股價與本益比勢必節節高升。

ETF避險搶短超夯 20檔最熱標的 該怎麼挑？

新春開紅盤後，全球疫情擴散引發股市崩跌，但卻有不少ETF成交量爆增，到底是哪些ETF這麼夯？接下來還能不能買？專家找出最熱門20檔ETF，並教你如何選擇與操作。

熱門新聞

新冠肺炎翻轉未來 10大潛在改變引領新商機

食品相關風雨生信心 從長線角度切入 攻守皆宜

線上7新機戰開打！ 誰是這次最大贏家？

高端疫苗利多齊發

追籌碼找飆股 土洋法人 國家隊買什麼？

瑞祺電：肺炎疫情無礙Q1成長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。