原物料商品誰看俏？ 黃金、黃豆具想像空間

【作者／林昌興】

時序進入2020年春天，走了10年多頭的股市行情，在看回不回中遇到新冠肺炎疫情，讓市場重新調整風險性資產的分配比重，投資市場除了有一般投資人熟悉的股票之外，還有大宗商品原物料的價格波動，因為這些指數和股票市場的連動性並不太一致，所以可以當做避險、投資的資產配置標的，筆者將透過商品指標的觀察，為大家抽絲剝繭找到下一個具有明星相的原物料商品。

商品指數不可不知

如果大家知道期貨的由來，基本上創始之初是為了幫助農民避險套利之用，也就是說，農產品對於天候變化的陰晴不定造成豐收、歉收的產量不同，連帶會讓價格有劇烈的變化，這時候商品期貨的功能就是讓不想承擔風險的農民，可以利用先賣出黃豆、玉米、小麥等期貨來鎖定幾個月之後收成的賣價，換句話說，也就是利用商品期貨來進行價格保險的機制。

這些運用到現代金融市場交易上，雖然我們沒有生產這些產品，但透過期貨交易與ETF基金的組合，一樣可以交易並且讓報酬率追蹤特定商品的波動，這也成為與股票市場不同的投資組合之一。

在介紹商品之前，首先，投資人要知道追蹤大宗商品有幾個重要的指標可以做為參考，分別為BDI指數、BCI指數、CRB商品指數等3個與商品息息相關的數據，下文簡單地為大家說明。

首先，波羅的海指數（BDI）是航運業的經濟指標，包含航運業的乾散貨交易量的轉變，由若干條傳統乾散貨船航線的運價，按照各自在航運市場上的重要程度和所占比重構成的綜合性指數。

其中，組成最重要的指數成分之一就是波羅的海海岬型指數（BCI），主要貨物為工業原料（焦煤、燃煤、鐵礦砂、磷礦石、鋁礬土等），而最近因為新冠肺炎與國際海事組織（IMO）制定新的運輸法規，導致季節性需求放緩，讓航運業真正遇到了2020年的寒冬，不但載運量減少，運輸價格也是跳水式下滑，反映了開春之後傳統工業原料的需求急凍，中國市場傳統產業的基礎建設也因疫情而暫緩速度，也因此，在春節後的第1天開盤，中國的大連商業交易所鐵礦石期貨連續出現2個跳空跌停，造成短期對於這些工業用原物料的價格打壓。

用ETF切入風險小

接著，我們看到路透社制定的CRB商品指數，該指數以一攬子的商品價格為組成成分，賦予了各構成商品同等權重，在此基礎上計算而成CRB，反映的是美國市場商品價格的總體波動，能使機構和個人投資者利用指數交易，獲得商品價格綜合變動帶來的獲利機會，加上CRB商品指數能有效地反映大宗商品的總體趨勢，同時也為巨集觀經濟景氣的變化提供有效的預警信號。

目前CRB商品指數落在2017年～2019年以來的區間低點，這也代表包含農產品、能源、軟性商品等商品期貨價格，都處於幾年來的最低水位，對於資產配置的風險端來說，剛好可以補足取代股市在高檔水位面臨的下跌風險。