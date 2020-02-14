當沖、波段、存股族 不同屬性不同應對策略才能贏

【作者／賴建承】

新冠肺炎不僅讓全球政府與防疫人員繃緊神經，經濟面的衝擊也開始發酵，不論是總經、觀光、航空、零售業等皆受影響，中國大陸的復工情況也不甚理想，持續的停工與缺工更造成科技產業斷鏈之疑慮。

由於市場經貿活動明顯受到干擾，多家研究機構紛紛下修中國第1季GDP成長率，台灣今年經濟恐也不如先前的樂觀預期，因此，股市的動盪將難以避免，畢竟第1季上市櫃公司的業績恐相當慘淡，所以在操作上更須有不同的對應策略，才能保全自身的資產免於大幅縮水。

筆者針對當沖、波段、存股等類型的投資人，分別給與觀察重點、操作原則及相關舉例做剖析，期望能在系統性風險籠罩下趨吉避凶。

當沖必須嚴守紀律

風險考量得相當周全

當沖：現股當沖在交易稅減半至千分之1.5後，每天當沖的人變多，不過要在當沖裡賺錢或是待得長久，風險考量必須周全，除了必須嚴格遵守紀律外，選股重點及操作原則也不容忽略。

在選擇標的方面，首先，須量大且股性活潑者最佳；若是成交量不大但具族群性者次之，至於無量股盡量不要做為當沖操作之標的，否則在類似此次新冠肺炎的系統性風險下很難賣出持股。

再來，若是前日強勢股或弱勢股，趨勢持續或轉向也是選股焦點，若是多頭順勢操作，空頭則逆勢操作。此外，開盤後哪些股票領先漲停或哪些族群有集體轉強現象也可納入觀察；最後盤中爆量拉抬股也不失為好的選擇標的。

當沖策略謹守要訣

無膽識與技巧者勿試

至於操作策略與原則方面，倘若標的走勢不如預期，先冷靜不貿然下單，同時留意成交比重過高者會有短線過熱警訊，可逢高調節或是反手布空單，而盤中5檔掛單情況更不容小覷。

由內、外盤價、量看當沖多空操作，內盤表示成交在買價、外盤表示成交在賣價，若內盤量愈大，走弱機率高，表示不計價格賣的人多；外盤量愈大，走強機率高，代表不計價格買的人多。此外，外盤比超過50%，買方比賣方積極，則偏多操作；外盤比低於50%，賣方比買方積極，則偏空操作！

至於在5檔委買與委賣價格方面也是當沖必看之訊號，外盤5檔賣單大增而股價強勢走強，則股價向上拉抬機會大，不過於向上拉抬過程時仍要留意內盤5檔掛單變化，若內盤買單突然大增，則股價容易拉回。

相反地，若內盤5檔賣單增而股價走勢偏弱，則向下走跌機會大增，甚至連續內盤成交，同時外盤賣單少，表示反彈弱勢要留意會有重挫走勢，若下殺成交超大量後，則容易有短線反彈契機。

最後筆者歸納當沖要訣：「三不一沒有」，沒訊號不動作、當日不順不硬做、做錯不加碼要停損、沒有紅綠只有波動。當然，當沖操作需要有過人膽識與精湛的技巧，倘若你不是具有此性格者，建議千萬別嘗試，不如依據個人能力與風險愛好，選擇波段、存股等方式來投資！