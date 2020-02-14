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董監改選行情鳴槍！ 10檔黑馬股準備加速起跑

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／陳威良】

什麼樣的股票可以短時間之內狠賺50%？不僅對新冠肺炎疫情免疫，而且股市低迷照漲不誤！答案是：經典的「董監改選」題材！這可是股市老手提款祕訣，也是股市新手暴賺必學。

為什麼呢？在進一步說明之前，我們先來思考，股票價格的上漲是不是終究與籌碼供需有關？每檔股票的籌碼供應有限，而假如有幾個買家都想要大量買進，而且有非搶不可的壓力，那股價自然欲小不易。

籌碼爭奪戰已開打

在董監改選年度，一方面上市櫃公司的董監事為鞏固公司經營權，通常本身不會於改選前出脫持股，可增加籌碼安定度，不僅如此，有時候還因為持股過低，而必須從市場上回補買進持股，進而推升公司股價上漲。另一方面，市場派也想藉由占據董監席次，達到掌控經營權的目的，主要是覬覦公司所握有的資源，例如龐大的土地增值利益、或是豐厚的轉投資收入，甚至是發動惡意併購或借殼上市，他們會從市場上不斷買進股票以增加所握有的股權。對於雙方這樣的籌碼爭奪戰，一般將其稱為董監改選行情。

依據《公司法》規定，董監事任期最長不超過3年，慣例都是3年1次在股東會召開時改選。由於國內上市櫃公司股東會召開高峰期通常落在6月，召開前60天股票就必須停止過戶。所以，4月底前是想搶奪董監事席次的最後大限，也因此，股市的董監改選行情最容易發生在每年第1季。

通常董監改選行情的股價走勢可切割成3個階段：第1個階段是在股東會召開前一年，大股東有可能已經開始默默吃貨，此時股價還不會明顯大漲；第2個階段是在股東會召開當年初到股東過戶日前，這個波段由於有意爭奪經營權的雙方正大力搶吃籌碼，所以股價漲勢最凌厲，是散戶搭轎的蜜月期；第3個階段則是股東過戶日後，隨著改選落幕，股價將逐漸回歸基本面，敗選一方也可能釋出籌碼，所以股價將有大幅度修正的風險。要挖掘董監改選行情的潛力股，主要可留意以下4個條件：

董監持股比率要低

條件1》董監持股比小於10%：董監事持股比率高，除了能彰顯對公司營運的向心力，減少治理的道德風險，更是抵禦外人入侵的城牆。相對而言，董監持股比率如果低於10%，就有可能引起市場派覬覦。至於法令對董監事持股成數的最低標準規範，是依照各公司的資本額大小而有所不同，例如資本額3億元以下，董事、監察人最低持股比分別為15%、1.5%，資本額超過100億元則董事、監察人最低持股比率分別為3%、0.3%，股本愈小，最低持股成數就愈高。

條件2》董監持股質押比超過50%：所謂「質押」，指的是公司董監事拿股票當作擔保品向銀行借款，意味著掌控董事席次的大股東現金部位不足，這無異是向對手示弱。根據《公司法》規定，公司董監質押股票若逾當選時持股的2分之1，其超過2分之1的部分就不得行使表決權。因此如果質押比率超過5成，這類公司很容易成為市場派的獵物。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/14 No.1184】想了解更多，詳洽02-27660800

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