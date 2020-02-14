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中國生物稱：新冠肺炎康復者血漿含抗體 治療效果顯著

日本新冠肺炎確診增1例！和歌山男病人疑遭看診醫師感染

多空大贏家 危機蠢動下誰脫穎而出？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

新冠肺炎衝擊全球，做為世界工廠的中國，一旦經濟受衝擊，全球都難倖免，「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題，本單元將統整分析國際專家到國內科技大老，對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法，並用技術面找出疫情下的強勢族群，幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

新冠肺炎疫情在中國已失控，連力挺中國的世界衛生組織（WHO）也改口說疫情可能全球擴散，先不說疫情對全球影響，外界幾乎認定中國首季經濟難看，但筆者最擔心目前市場可能仍低估疫情對中國經濟的傷害。

大家首先要想到一點，中國是世界工廠，其製造業停工的傷害是全球都受累，且可能造成中國超級通膨。

疫情背後判斷

為留外資力拚復工

農曆新年對中國服務業極重要，別說這個年已沒得過，娛樂、餐飲、觀光與消費等各行業全急凍，服務業已占中國國內生產毛額（GDP）比重逾半，加上製造業短期內難以全面復工，在雙重打擊和連鎖效應下，筆者認為肯定不可能像華爾街一般認為，只影響中國首季GDP2、3個百分點，甚至上半年經濟可能發生斷崖式衰退！這對全球影響難以想像，如何趕快做好避險準備是當務之急。

中國目前逾80個城市，包括首都北京、金融中心上海和香港、科技與製造業重鎮廣州與深圳等都出現重大疫情。台灣媒體以「封城」來報導，嚴格來說，現在只有武漢才是真正「封城」狀態，其他城市為半封城的「分區管理」隔離，沒出現疫情區域的經濟與民間活動仍如常運作。

筆者認為，中國現在除了對抗疫情，另一重點就是「拚復工」！並擔心封城會引發外國在武漢那樣撤僑，一旦北、上、廣、深等極重要城市出現撤僑，則將重創中國形象和全球對其信心。

先不管疫情狀況，大家可先試想製造業不能全面復工，又沒了外資後的中國經濟會怎樣？筆者不敢想像。

中國「半封城」是不讓外國有撤僑理由而留住外資，接下來要做的是力拚復工來挽救經濟，但復工又面對嚴峻疫情擴散問題，光富士康十數萬員工在密閉廠房裡工作，如何保證能避險感染？這問題要問郭董，也許他有辦法，筆者不敢亂猜測，其他沒富士康管理嚴格的廠商又如何解決問題？製造業若不能復工又如何帶動服務業？

製造業復工另一重要性在於全中國乃至全球物資供應問題。雖然中美貿易戰讓不少廠商近年出走，但中國的世界工廠地位仍不動如山，全球製造業從原料、零組件到組裝都無法跟中國切割，全球約800個生產基地裡就有一半在中國，光是近年廠商最愛的出走地越南，其需要的3成中間產品就依賴中國。

停工3個月

85%中小企業倒閉

中國製造業不能全面復工當然會衝擊全球，但反過來看，當中國製造業不能復工而導致國內產品尤其民生用品短缺，這表示全球都幫不了中國，這才是大問題！

全球有一半口罩由中國生產，新冠肺炎疫情讓口罩廠無法完全復工，全球因中國人搶口罩而缺貨價格狂漲，當其他醫療與民生物資也出現同樣情況，中國是無法解決問題，但拚復工又要面對疫情進一步擴散至更嚴重境地的重大風險，如何全面復工已是中國政府一場豪賭！

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/14 No.1184】想了解更多，詳洽02-27660800

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