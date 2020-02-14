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專訪台北市長 柯文哲打造科技城 南港將成生技產業重鎮

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【編審／傅秀玉 採訪記者／高昱晴】

「未來3年北市最大改變在南港」，台北市市長柯文哲指出，2015年～2035年的「東區門戶計畫」，南港是重要關鍵。本次專訪中，他將帶大家展望未來的城市與產業願景。

在老台北人心中，對南港的印象或許停留在工廠密集、大量排放濃密黑煙的「黑鄉」，但其實從1980年代工廠外移、工業地轉型、基隆河截彎取直、鐵路地下化後，南港有了全新風貌。2015年台北市政府在南港區啟動總面積達到440公頃的「東區門戶計畫」，企圖打造未來科技城。南港這個北市的邊陲地帶如何翻身？我們請到台北市市長柯文哲進行專訪，專訪當天適逢新冠肺炎疫情升溫，柯市長一走進貴賓室，臉上明顯能看出為防疫「操煩」而略顯疲態，不過當記者一提及東區門戶計畫2.0有哪些亮點，他雙眼瞬間炯炯有神，與我們侃侃而談過去5年推動「東區門戶計畫」不為人知的故事。

以南港車站為中心

高昱晴問（以下簡稱問）：您曾經提及要在第2任的任期中，把南港發展成為「次都心」，請問「東區門戶計畫」當年選擇南港的原因？

柯文哲答（以下簡稱答）：以台北車站「5鐵共構」站區、以及台北府城北門周邊為中心的「西區門戶計畫」，在我第1個任期當中成功推動，計畫從2015年到2017年，在拆除34年歷史的忠孝橋引道後，北門跟5年前的風貌截然不同。我認為過去北市府最大的缺點就是分工不合作，因此西區門戶計畫集結了公園處、交通處、新工處等，各局處合作才有辦法成功。因為有了這個成功模式，我們便把西區門戶計畫的精神，套用在以「南港車站」為中心的東區門戶計畫。

真正讓南港翻身蛻變的重要關鍵，就是2016年南港高鐵站正式營運。過去南港屬於台北市的邊陲地帶，現在成為台鐵、高鐵、捷運、客運轉運站的「4鐵共構」重要交通樞紐。北市府觀察，台北市117個捷運站當中，過去5年出入站成長最多的就是南港站，成長了104%，比第2名中山站的成長率33%高出許多。未來南港的交通聯外優勢，還包含「基隆輕軌」與「高鐵延伸宜蘭」。相信未來宜蘭站若順利變成高鐵站與台鐵站兩鐵共構，再結合普悠瑪到花蓮，南港的交通地位將日漸重要。

問：南港除了固有的「軟體」跟「會展」產業，近期在國家生技研究園區、台北流行音樂中心的帶動下，注入「生技」與「文創」元素。請問您如何看南港產業未來發展？

答：我認為台北市可以發展「ICT資通訊」與「生技」兩大產業，像是於2019年年底「南港生技聚落BOT案」正式動土，將投資50億元興建創新育成中心與產業空間，預計2022年完工營運。加上原有的中央研究院、國家生技研究園區，以及未來衛福部食藥署、台北市衛生局都將搬遷至南港，從生技研發到小量量產的基地都聚集在此，更能夠透過高鐵的優勢快速抵達竹科，串連起整個生技產業供應鏈。

在「會展」產業方面，南港展覽2館在2019年3月開幕啟用後，加上南港展覽館1館成為台灣首座可容納5000個標準展示攤位的國家級大型專業展覽館，像是台北國際工具機展、自行車展、電腦展等國際大展，每年都將吸引大量國際與會人潮進駐。而文創產業則是南港的一大亮點，「台北流行音樂中心」預計在2020年6月正式營運；「南港瓶蓋工廠」也將打造文創中心，可以預見創新產業在南港密集扎根。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/14 No.1184】想了解更多，詳洽02-27660800

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