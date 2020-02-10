ETF避險搶短超夯 20檔最熱標的 該怎麼挑？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／傅梓翎】

被動式投資的ETF，近年已經成為全球的投資顯學，規模也愈來愈大，主要是ETF的被動投資，可以打敗80%、甚至是90%的基金，成為一般投資人存股的重要標的，就讓我們來好好的掃瞄一下台股這些量能比較大的ETF，看看有哪些股票型ETF可以留意？

首先來看2月4日成交量能的前20名在2020年以來的報酬率，可以看出陸股相關的ETF普遍大跌8%～9%，而2倍型商品則是大跌近20%，台股相關的一般基金大致約下跌約3%～4%，元大台灣50（0050）則是下跌6.5%，2倍商品的話更慘，所以對一般投資人來說，沒事最好不要持有2倍的槓桿型ETF。

5G概念ETF最抗跌

其中，最吸引筆者留意的是，除了反向型的ETF之外，就是以5G為主題的ETF─元大全球未來通訊（00861）居然不跌反漲、小幅上漲0.6%，其5大成分股分別是蘋果、三星、高通、美國電塔及思科，都是目前5G科技的龍頭大廠，實力相當的驚人，由於這檔ETF是純粹的5G概念股，在市場上也相當的熱門。

另外，群益深証中小（00643）今年以來也是小幅上漲0.3%，主要追蹤「深証中小板指數」，是由深圳中小企業板中市值與流動性綜合排名前100檔A股所組成，其中有不少的組成也是5G相關的概念股，因此表現相對強勁。雖然5G題材熱門，但由於電子股波動較大，建議投資人在布局時不宜超過總持股的5成。

接著來看交投最為熱絡的ETF，在2月4日當天成交金額第1名的是元大滬深300正2（00637L），成交金額高達22.5億元，相當活躍，滬深300指數本身是追蹤上海與深圳300檔市值大且流通性好的A股、涵蓋的範圍相當大，因此很多期貨與基金會追蹤這個指數來發行產品，國內的相關ETF還有元大滬深300反1（00638R）以及元大寶滬深（0061），分別是反向1倍以及正向1倍的產品，都是很熱絡的標的。

不過，投資人要留意元大滬深300正2與反1這2檔ETF主要是操作相關期貨來多空雙向操作，而元大寶滬深則是只投資1檔標的，就是在香港掛牌上市之「標智滬深300（2827.HK）」，發行公司是香港的中銀國際英國保誠資產管理公司，主要是因為現在要直接買陸股的限制太多了，只能買相關的基金或期貨。

若直接觀察標智滬深300，以1月23日陸股封關之後的收盤價36.4港元起算，近期一度跌至32.2港元，最深跌幅達11.5%，剛好介於上海股市的10%與深圳股市的13%之間，可以相當程度的反映陸股的波動，也是一檔不錯的標的，有能力的話，可直接買香港的ETF，若是嫌麻煩的話，則可直接看國內的相關產品。復華的FH滬深（006207）也同樣是追蹤滬深300指數的ETF，而且是實際持有股票的ETF，投資人也可以一同參考。

2月4日成交金額第2名的富邦上証正2（00633L），是專門追蹤上証180指數的ETF，成分股包含180檔具有市值代表性個股，產業覆蓋範圍大，足以用來追蹤上海A股的指數。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/7 No.1183】想了解更多，詳洽02-27660800

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