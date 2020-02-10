ESG概念股潛力十足！ 台股社會責任新熱潮

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／李冠嶔】

環境、社會和公司治理，英文縮寫為「ESG」，包括信息揭露、評估評級和投資指引3個方面，是社會責任投資的基礎，綠色金融體系的重要組成部分，近年在全球金融圈掀起投資新浪潮。

國外投行聚焦關注

去年6月，上市公司年興（1451）股東會表決討論事項，大股東挪威央行旗下的挪威主權基金投下1張反對票。有媒體去函為何投反對票時，挪威主權基金給了一個網址，連結官網「責任投資」頁面上的「全球投票指南」。投票指南原則性宣示「我們的投票原則，著眼於該決策是否有益於公司的長期經營績效，並能降低與公司的治理、環境和社會實踐相關的財務風險。」

在2018年時，挪威主權基金注意到年興在非洲賴索托的工廠，出現違反人權的情節，就把這家公司列入觀察名單，而年興此次股東會上的修正條文，也包含開放衍生性金融商品的操作，可能也是挪威央行認為與投票原則有所違背，也因此，年興在股東會結束之後，股價走跌，這位外資大股東的反對票，或許影響了其他法人的決策。

美國永續會計準則委員會（SASB）在2018年11月，推出了全球首套針對特定產業的永續發展會計準則，重點在於參與制定準則的成員，包括高盛、摩根士丹利、美銀美林等大型投行，也納入了多家重量級資產管理公司，如貝萊德、富蘭克林坦伯頓、富達以及指數型基金巨人先鋒集團等。初版準則上路後，也吸引了非美國體系的加拿大退休金計畫投資委員會、挪威央行與施羅德加入。

台灣指數公司與富時國際（FTSE Russell）於2017年12月18日發布之台灣永續指數，以FTSE4Good新興市場指數成分股中台灣上市公司股票為合格股票，再經財務指標篩選決定成分股。這是台灣第1個與全面性評估環境、社會與公司治理3個面向的指數，同時也是第1個引入國際標準的永續投資相關指數。

富時ESG評鑑標準分成14個主題（5個類型的環境主題、5個類型的社會主題、4個類型的公司治理主題）以及300多個題項。ESG分數滿分5分，入選的標準需高於2.5分以上，不過刪除股東權益報酬率為負的公司，每年於6月、12月進行2次定期審核。

亞泥創新研發技術

2018年1月該指數已獲勞動基金運用局正式公告採用做為全權委託投資標的，元大投信在去年8月23日掛牌上市元大臺灣ESG永續（00850），為國內首檔以ESG永續為主題的ETF商品，在去年年底前10大成分股分別為台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中華電（2412）、南亞（1303）、中信金（2891）、統一（1216）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）。

除上述前10大成分股外，亞泥（1102）在去年11月底的「2019全球暨台灣企業永續獎」中獲得6項大獎。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/7 No.1183】想了解更多，詳洽02-27660800

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