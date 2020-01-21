銀髮浪潮來襲 觀光股誰能搶進龐大商機？

分享 facebook 【作者／呂漢威】

當時代在進步，從農業時代到工業時代再到商業時代，台灣人口也開始趨向老年化，但筆者一直不喜歡用「老」這個字去做形容，說實話，現在的人只要保養得宜，其實一點都看不出年紀，還是用中高齡銀髮族來稱呼會比較好，因為筆者將來也會步入這個年紀，一點都不希望被別人叫老。

60歲以上人口占21%

雖說現在的人保養好，看不太出來實際年齡，但要做到這一點也是必須要付出一點心力，除了花時間之外，可能還需要付出一點金錢，所以，面對到這些需求，市場也開始注意到相關的商機，也就是所謂的中高齡銀髮族商機。

整體來說，中高齡銀髮族的商機主要是來自台灣人口組成逐漸邁入中高齡化，筆者統計內政部公布的1992年～2018年台灣人口數據，並分別計算出0歲～19歲、20歲～59歲、60歲以上人口數據與占總人口的百分比。

從結果來看，台灣0歲～19歲的人口占比自1992年的35%，逐年下降至2018年的19%；20歲～59歲的人口占比1992年的數據為55%，至2018年的數據為60%，顯示出這個區間的人口是相較1992年成長，但卻是2007年以來人口占比的最低值；60歲以上的人口占比自1992年的10%，逐年成長至2018年的21%。

由各年齡層人口的比重，就可以看出台灣人口組成邁入中高齡化的跡象，因為，0歲～19歲的人口在目前是下降的，20歲～59歲的人口雖並不是一直在下降，但也是2007年以來的最低，而60歲以上的人口則是一直在增加，直到2018年已經占總人口數21%，也就是超過500萬人，所以說台灣人口中高齡化是不爭的事實，然在股票市場，該如何去尋找人口中高齡化的商機呢？

人的一生都脫離不了食、衣、住、行相關的需求，而實務上，要能達到快樂的中高齡生活，首先就一定要有健康的身體，所以近幾年來，健身行業持續的盛行，如柏文（8462）等相關健身產業，一般人除了特別有興趣會去自行做一些健身的運動，如爬山、健走、跑步、打球等，大多數人都沒固定的運動習慣。 分享 facebook

體內環保帶動生技業

年輕的時候還沒有關係，但是當身體步入中高齡時，需要有一定的肌力，才能夠繼續順應生活中的各種挑戰，但肌肉的力量會隨著年紀與運動的時間而增加或減少，因此，愈來愈多人開始有上健身房運動的習慣，所以，相關的健身產業也開始蓬勃發展，如柏文等相關公司，近幾年來的營收出現持續成長的情況，股價也因此受惠。

除了外部的健康之外，現代人也很注意到體內的環保，不要生病，我們就是希望疾病不要突然地找上門來，所以，近幾年台灣的生技產業也是相當的讓市場注目。