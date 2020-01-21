尾牙法說捎來春燕 記憶體 內需 塑化力道足

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

每年農曆春節前，各大公司尾牙，老板談景氣看法、產業趨勢、公司展望都是大家關注的焦點，不亞於法說會的盛況。

由於法說會所釋出的訊息受到主管機關的規定，或許會講的閃閃躲躲，讓大家多所猜疑，不過，由於台積電（2330）、大立光（3008）的法說會舉辦的夠早，加上外資股東持股高，財務透明，也是主要參考指標。

中興電看好綠能相關

中興電（1513）在2019年12月30日舉辦法說，董事長江義福提到重電、太陽能電廠及都更建案將是公司2020年營運成長動能；電力事業群在手訂單達273.36億元，2021年年底前產能爆滿。

台糖七股太陽能光電廠預計2020年年底前完工掛牌，每年電費收入2億～2.5億元，未來20年營運收入估24.91億元，營運費用19.12億餘元，預計8年投資可回收。

由於2020年氫能發展速度之快，超乎大家想像。氫燃料電池行銷全球已達3000台，日本豐田通商在日本代理中興電氫燃料電池，供應日本軟銀及Docomo兩電信公司，用於電信基地台。

中興電2021年將在南非及印度設廠，也在林口設分散式加氫站，日後也可能進軍氫能堆高機市場。2020年合併營收上看198億元、EPS挑戰3元。

大立光產能持續滿載

大立光1月9日舉行法說，雖然2019年營收達607.45億元之多，年增21.61%，寫下新高，但第4季飽受台幣強勁升值影響，光是匯兌損失13.2億元，幾乎少掉1個股本的獲利，使第4季EPS僅60.32元，未能再創單季新高。

由於手機多鏡頭設計躍升主流，畫素、解析度等規格也不斷升級，執行長林恩平表示，8P鏡頭除了開發並配合客戶Designin，2019年第4季已經開始出貨，7P鏡頭出貨也明顯提升，9P鏡頭也正在開發中，未來營運持續看俏。在G（玻璃＋P（塑膠）鏡頭開發方面，主要會用在較高階機種。

目前公司玻璃鏡片以外購為主，若需求放大，可能朝向自製因應。大立光目前產能持續滿載，其餘3處可建廠土地，就算馬上興建，新產能最快也要2023年年底才會開出。現階段先從現有空間調整為主，若組合及良率上努力還不夠，到時候再考慮租廠房。

受惠DRAM產業復甦

南亞科（2408）在1月10日的法說會帶來好消息，DRAM合約報價從第1季起已經開始反彈，需求將可望逐季看增。總經理李培瑛表示，庫存持續去化，今年需求明顯改善，對全年保持樂觀看法，營運有機會穩定成長。 分享 facebook

整體市場供給與需求將成長10%～15%，而南亞科估2020年位元成長率將在15%上下。需求來自雲端伺服器、5G基站、手機DRAM搭載量增加。PC出貨量穩定，其中商用、遊戲PC需求相對強勁、消費性電子需求則穩定成長。今年將有10奈米製程技術導入，資本支出金額將稍高於去年。

記憶體封測的力成（6239）在1月14日法說，公告上季EPS2.68元，創9年新高。總經理洪嘉 於表示，標準型DRAM封測需求持穩，產能滿載，行動型、利基型與特殊型DRAM封測需求，優於往年季節性表現，伺服器DRAM需求持穩且將逐步成長。