20大投資熱點大預測 華爾街專家大膽獨到論多空

分享 facebook 【作者／阮文非】

萬里富（The Motley Fool）是美國一個成立20多年而滿有意思的投資理財網站，從當初一個網路論壇發展到現在成為一家私人金融和投資諮詢公司。

其英文名稱看似玩世不恭，直譯成中文就是蠢小丑，就連公司標誌也是一個小丑頭。但由於許多人甚至投資專家都可在其平台發表看法，針對散戶提出投資意見，在華爾街等主流意見之外，更傾向以單純基本面提出獨到看法，慢慢地成為一個專業投資諮詢公司。因此，萬里富分析師威廉斯（Sean Williams）對2020年股市做出20大預測對一般散戶更具參考價值。

不少企業和有錢人對2020年的經濟前景看法保守，尤其2019年8月美國2年期與10年期公債殖利率曲線倒掛，更被視為經濟衰退的前兆。

但根據瑞士信貸自1978年來的統計數據顯示，平均債息倒掛後的22個月內不會出現衰退，平均股市報酬率在18個月內不會變負數。若統計數據可信，美股至少要在2021年首季才會轉空，因此美國經濟在2020年可望持續擴張。

經濟不衰美股續漲

雖然美股在2019年屢創新高而讓人擔心其高處不勝寒，但標準普爾500指數自1981年以來，有11年的年漲幅至少20%，接下來一年的股市走勢將偏多，只有1990年那一次美股收黑，其餘10次的大部分年漲幅都達2位數。儘管如此，2020年美股不會只漲不跌，期間可能出現至少10%的拉回修正走勢。

標普500指數在過去70年裡，曾出現37次拉回至少10%的修正走勢，拉回幅度在8%到9.9%之間的次數就更多。因此2020年應該至少出現1次嚇人的拉回走勢。在中美貿易戰等許多不明朗因素仍然存在之下，2020年出現至少10%拉回修正反而是好事，能藉此消除不安定的籌碼。

聯準會（Fed）2019年3次降息後，可望會靜觀累計降息0.75個百分點後對經濟和金融市場是否發揮作用。

全年利率按兵不動

雖然Fed高層對美國經濟謹慎樂觀，但都曾公開表示會停看聽，可望成為2014年以來首次出現全年不對利率做任何調整的情況。在利率維持不變之下，對黃金與白銀等貴金屬的2020年走勢最有利。雖然它們向來被視為避險工具，但2020年的上漲主因是市場維持極低利率所致。 分享 facebook

在市場充斥流動性之下，錢放愈久就愈不「值錢」，對股神巴菲特來說，柏克夏海瑟威坐擁近1300億美元現金創其新高，而且已逾3年沒有任何行動的情況來說，股神很有可能在2020年出手進行大收購，目標可能是像醫療設備商Intuitive Surgical等技術足以改革業界面?的公司。

2019年標普500的11大類股裡，醫療健保股表現第2差，但2020年卻可能鹹魚翻生成為當紅炸子雞。

主要理由是，許多投資人仍然擔心衰退，從而在選股策略上傾向醫療股等傳統上能對抗衰退的產業。加上新藥、醫療設備需求和個人化技術革新等都可推高醫藥與生化產業的業績，在相關類股本益比迫近20年來新低之下，其股價有很大表現空間。