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隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08非凡商業周刊

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【作者／常盛均】

市場專家認為，投資人想在股市賺取超額利潤，就必須領先市場找出黑馬股，特別是有好業績、好前景但市場又陌生的公司，本單元3位專家將告訴投資人，這種低調的好公司要怎麼挑？帶你提早掌握布局，2020年獲利翻倍賺!

台股站上12000點創下29年來新高，距離歷史高點12682點近在咫尺，筆者有幸30年前曾躬逢12682點當時的盛況，不免緬懷一番，相較之下，這一次市場是理性許多，其次，與30年前相較，同樣的12682點，卻是截然不同的內容，當時也有「4千金」，卻是國壽及彰銀、華銀及一銀，因此，30年後再來到12682點，用「景色依舊，人事全非」來形容，再貼切不過。

利用4原則選股

可避開落後補漲陷阱

回到正題，本波邁向歷史高點後段，除了台積電（2330）依然領軍向上之外（其實台積電也已經盤整1個月，連封關前的法說利多也不漲），更常看到一些並不是那麼熱門，甚至是陌生的個股異軍突起。這種現象的出現，不外乎是兩種可能，一是落後補漲，一是漲勢擴散，這會導致兩種完全不同的結果。

如果是落後補漲，則代表這一波漲勢已來到末段，市場投資人對領漲的指標股風險意識升高，不願意再追價，退而求其次，選擇漲幅落後的個股進行操作，那麼個股的基本面就乏善可陳，漲勢會呈現又急且快，但也迅速落幕，如同流星一般。

若是漲勢擴散，那就是行情持續且會愈來愈熱，不同的是，上漲的個股除漲幅落後外，還有基本面為支撐，隨著基本面的轉佳，凸顯目前評價偏低，從而吸引資金不斷流入。因此，要避開落入「落後補漲」的陷阱，挑選陌生黑馬股可由幾個條件進行篩選。

（1）強勢類股中的落後股：這是比較容易入手的方式，因為能成為強勢類股多是因為該產業景氣呈向上趨勢，所以，某種程度上就已經可以避開「無基之彈」的陷阱，當類股走強時，先有領漲股起漲，隨之而來的就是展開比價行情，所以，容易拉抬類股中的落後股走高。

例如2018年的被動元件，由國巨（2327）領漲，華新科（2492）跟進，最終整體被動元件個股都創下驚人的漲幅，現階段強勢類股包括記憶體、IC設計、IC封測等，其中，封測可留意標的有旺矽（6223）、矽格（6257）。

矽格受惠5G商機

客戶需求將逐步增溫

矽格：半導體封裝和測試代工服務廠商，主要應用在微機電IC、電源管理IC、射頻模組和邏輯IC等，其中，射頻模組受惠5G時代來臨需求看旺，聯發科（2454）為其主要客戶。

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展望2020年，矽格將直接受惠5G商機，由於5G不論是手機、基地台對於測試時間都是4G的2倍，而矽格的主要客戶在5G時代地位更勝4G，在中國積極推展5G進程的情況下，矽格5G手機客戶AP測試需求將於農曆年後開始逐步升溫，市場預估2020年營收為104.8億元，YoY成長12.3%，稅後EPS3.62元。

技術面上，矽格32.5元以下多重底成形，拉回力守底部頸線之上，線型多頭排列，波段有挑戰45元能力，建議逢回35元逢低承接。

（2）評價偏低的低估股：這是最安全的選股模式，在台股上市、櫃公司已超過1600檔，但成交值放大有限下，很多個股股價是遭到低估的，尤其是當指數來到歷史高點時，選擇股價低基期股再搭配評價偏低的條件，當屬安全又萬無一失的策略，不管行情是在末端或是方興未艾。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/21 No.1181】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
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