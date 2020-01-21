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4500家參展商齊聚拉斯維加斯 直擊CES 2020 人工智慧定義新未來！

2020-01-21 12:08非凡商業周刊

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【編審／傅秀玉 採訪記者／朱思翰】

每年一度的CES美國消費性電子大展，橫跨4天的展期，加上眾多的展前記者會，終於在1月10日落幕，雖然今年的CES仍壟罩在中美貿易戰的陰影下，甚至有從貿易熱戰轉為科技冷戰的趨勢，導致許多中國廠商缺席，但還是有約4500家參展商，創下CES的新紀錄，也成功塞滿超過290萬平方英尺的展區，向來自全球17萬名與會者，展示最新革命性創新，而其中AIoT，更被視為是未來10年最重要趨勢。

智慧科技實現創新

其實包含5G、AI等口號，從1、2年前的展會就已經喊出，直到去年都還在萌芽階段，或是基礎設施的布建，但2020年不一樣，從內部的半導體到消費終端的品牌廠，在在顯示自身於相關領域的布局，已經往前邁一大步！像是美國的半導體大廠英特爾，在CES展前自家所舉辦的論壇上就表示，「英特爾的目標是幫助客戶充分利用人工智慧、5G和智慧邊緣運算等創新科技，共同努力豐富世人的生活，並且塑型未來數十年的世界。英特爾將智慧注入運算各個層面的努力，可望達到前所未有規模的正面影響。」

舉例來說，面對即將到來的東京奧運，英特爾就喊透過3D運動員追蹤技術，提升運動員和觀眾的體驗；再搭配大規模的容積測量影片串流，真正做到讓球迷，可以選擇任何便於觀賞的有利位置，又或者是喜愛的球員視角，從個人裝置進行串流播放。因此CES執行副總恰普卡（Karen Chupka），也表示「CES 2020象徵了每間企業都可以成為科技公司。全球科技品牌與非傳統科技公司，共同展示了技術創新如何推動各產業的商業發展，為今後10年發展奠定基礎。」

至於更貼近消費端的應用，今年PC也是亮點不斷，特別是從英特爾全球次亮相，代號為「Tiger Lake」的最新IntelR?Core?筆電處理器，在每個重要的領域和體驗上都帶來了突破性的進展。

PC產業亮點不斷

更從全新Xe繪圖架構，端出自家首款獨立顯示卡代號「DG1」，象徵要和目前兩大顯示卡龍頭─輝達及AMD競爭。而Tiger Lake不僅將實現雙位數的效能提升、大幅AI效能升級、繪圖效能的大幅躍進，筆電行動運算也成為人們關注的領域，將改變人們聚焦、創造和參與的方式。最顯著的就是今年雙螢幕和革命性可折疊式設計，旋風掃過各大PC品牌。

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包含英特爾自家端出，代號為「Horseshoe Bend」的可折疊式OLED顯示螢幕的最新概念機。此設計就內含英特爾即將推出的Tiger Lake筆電處理器，尺寸類似12吋筆記型電腦，但其折疊式觸控螢幕展開後可使螢幕尺寸達到17吋以上。而展場上聯想的Think Pad X1 Fold，和戴爾的Concept Duet也是如此。

華碩掌管系統事業群的副總裁陳彥政就表示，其實華碩去年所推出的雙螢幕機款，就是搶先業界引領雙螢幕風潮的最佳體現，透過調查研究也發現，雙螢幕在使用者體驗，特別是最近1年各家搶攻的創作者（Creator）市場，更受歡迎。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/21 No.1181】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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