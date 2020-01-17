2020黑天鵝蠢蠢欲動 黃金 油 資產股行情啟動

分享 facebook 【作者／黃靖哲】

從去年年底到現在，美、日、歐等主要大國與台股，都進入一個令人欣喜的創新高局面，這也是2008年金融海嘯以來，進入第12年股市長線多頭走勢，此一近30年來最長的全球多頭成因，可分為正面與負面因素來說明。

黃金5年大底部完成

來自對於經濟正面因素的提高，包括電子4G、5G通訊產業飛快發展，美元與各國寬鬆貨幣的實施等相關刺激因素；在負面因素的降低，包括美伊與ISIS戰爭的結束，加上2014年後美國頁岩油的大量開採，長期低油價、低通膨降低企業成本，獲利大幅提升，使得道瓊指數來到29009點的高點，那斯達克指數衝高到9274點的歷史新高。

美國之外，德國法蘭克福指數近期持續挑戰13596點的去年高點，日本與其他歐洲國家股市也都在相對的高點位置，可說一片榮景。

當然主要國家當中，只有中國因為美中貿易戰的關係，股市走勢相對疲弱，但這並未影響國際上的和平氣氛，而對於避險的思考降低，也使得國際黃金價格近5年來都在相對低檔整理。2015年年底，市場曾一度看空會跌破1000美元／盎司的關卡，但卻在2015年年中強力守住1059元／盎司。

然近期在股市與美中貿易談判第1階段即將簽署的股市樂觀氣氛中，黃金卻是悄悄地升過了1396元的關卡，長期而言，黃金可說是全球的避險工具，在股市創新高的狀況下，黃金開始跟進上漲，此一意義反映投資人的心態，也是我們應探討的重要話題。

由黃金月線圖可發現，金價在2011年美國Fed實施量化寬鬆政策，正式開始大量印製美元的過程中，曾一度上漲到高價1930美元，但也在2012年美國與全球景氣開始復甦下，一路往下滑落到1059美元。以月線圖而言，在1396美元以下確切的出現了底部時間波也長達5年，足以化解1544美元以上2年形成的大頭部位置。 分享 facebook

先以1比1的上漲位置觀察，金價技術面上有機會挑戰到1851美元附近，但也因為前方是2年半形成的大頭部壓力，因此上漲速度並不快，必須在短線上震盪化解相關賣壓，投資人可用月線先行掌握價格變化，採取長期布局的模式，金價的波段行情應可容易掌握。然金價的上漲有幾個特色，且牽動許多物價與避險因素，我們可以持續探討。

油價、金價連動性大

由於金價的漲跌，往往和股市的起落與投資大眾的心理有關，因此似乎也對目前不斷創新高的全球股市，丟下了一個不安的因素與變數，今年黃金會不會上漲？似乎也正好呼應今年之後，油價會不會重新揚升？美中貿易談判會不會惡化？甚至包括了國際上是否會有接近戰爭的緊張狀態出現？這些似乎目前看來都不無可能，對於今年的許多變數上，我們也必須同步進行探討。