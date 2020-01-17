今年房市蓄勢待發 3大指標找營建股最佳黑馬

分享 facebook 【作者／呂漢威】

根據內政部公布的2019年前11月的建物買賣移轉棟數，已經來到了278868棟，如果再加計台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，全台6大都會區2019年12月單月建物買賣移轉棟數22316棟，預期2019年全台建物買賣移轉棟數可以突破香港戴德梁行不動產顧問公司台灣分公司總經理顏炳立所提及的—房地產「放量落底」的30萬買賣移轉棟數大關。

整體來說，2019年台灣的房地產市場呈現出自住與自用的剛性需求量湧出，那麼2020年的房市應該仍然會是「蓄勢待發」的樂觀態勢，畢竟2019年全台建物買賣移轉棟數超過30萬棟的關卡，也表示2019年全台房地產市場放量並且落底的機率很高。

交易量已連3年回溫

其實2019年建物買賣移轉棟數能夠超過30萬棟可說是非常的不容易，也是自2015年以來建物買賣移轉棟數首度再次回到30萬棟以上，而建物買賣移轉棟數的數據，也是自2016年最低點245396萬棟以來呈現連續3年的成長，這顯示台灣的房地產市場確實有需求出現，而能夠帶動這次房地產需求其中一個重要的原因，就是「台商回台投資」。

2019年因為中美貿易摩擦的因素，使得許多台商在產品出口上的成本大增，再加上近幾年中國大陸的人力成本也逐步的往上增加，而我國政府適時的推出「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，除了提供優惠的利率之外，在缺工、缺土地的方面也給與了相關的服務協助。

統計目前全國審查通過、回台投資的金額已經超過8000億元，直接推升了台灣房地產在商辦與廠辦的市場，最明顯的例子就是南港（2101）和聯強（2347）於2019年9月16日簽約，以總價50.87億元，由聯強購買南港輪胎投資興建的南港「世界明珠」辦公大樓12層，做為聯強的全球營運中心。

這筆交易每坪單價站上100萬元，寫下了南港商辦的新高價，也推升南港股價走揚。世界明珠建案的位置位於南港輪胎舊廠，鄰近擁有高鐵、台鐵、捷運及客運的南港站，該建案規畫辦公大樓、商場與豪宅，銷售樓地板面積達7萬坪，總銷金額上看1000億元。 分享 facebook

建商看好桃園之發展

從交易狀況來看，因為台北市的土地成本較高，所以許多台商回台買地蓋廠落腳的地方多以台北市以外的地區為主，而桃園市向來有工業大城之稱，光從這次回台投資的金額來看，投資在桃園市的就有1975億元，占總金額比重近25%。主要原因為桃園市的土地相較鄰近的新北市土地便宜，且桃園的交通基礎建設也很多，除了現有的機場、高鐵、台鐵、捷運、高速公路之外，目前仍有多條公路建設與交流道正在興建。

現行規畫的「三星六線」軌道發展計畫持續進行中，目前已擬定第2階段12條軌道路線，且2020年正是桃園捷運建設的元年，未來台北到桃園的捷運時間將縮短至1小時以內，再加上台商回台投資所帶來的工作機會與商機，使得近幾年來桃園人口已成長約20萬人，為6都之冠，全市人口接近225萬人，再過幾年可望超越台北市。