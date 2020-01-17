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法人抱什麼股過年？ 投信 外資合力買超股賺紅包

2020-01-17 13:38非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

台股走勢長期受到美股影響，主要因台灣企業獲利與美國相關公司營運具有一定關聯性，但就台股走勢觀察，每年仍有固定時間表現相對強勢，其中就包括了每年年底與農曆年之後。

每年12月為年底作夢行情，通常對於隔年會有相對樂觀的展望，因此美股與台股將同步表現強勢，12月漲多後，1月指數多震盪整理，但2月、3月台股多有強勢表現，對應美股或國際股市，僅有台股表現相對較強，主要反映農曆年的紅包行情；就投資的角度而言，建議投資人每年應把握台股固定相對強勢的時間點，並在轉強前事先分批布局，等待後續轉強時再分批收割。

準備賺年後紅包行情

因農曆年台股多有紅包行情，但根據過往農曆年前後指數的表現觀察，股市的紅包並不像一般過年紅包於過年前發放，因為股市強勢表現多集結於農曆年之後，反觀農曆年前指數多呈現震盪整理，市場觀望氣氛相對較濃，主要仍因春節長假效應，在台股過年休市期間的國際股市仍持續交易，若期間出現黑天鵝導致國際股市重挫，台股皆無法即時反映，只能等待假期結束之後再一次宣洩。

再加上融資與丙種資金在過年期間仍需計算利息費用，部分主力會選擇先行退場，等待節後再重新回補以降低資金成本，因此年前觀望氣氛也會相對較重，雖中長線多頭格局不變，下檔多有支撐，但指數上攻就會見到獲利了結的賣壓，所以節前指數多呈現量縮整理格局；到了年後，不確定因素消除，指數自然容易帶量轉強，尤其電子業的營運全年低點多落於農曆年前後，後續業績將呈現逐季加溫，營收也將由谷底回升，年後的紅包行情並非僅有題材，而是有基本面的加持，因此多頭可望出現波段漲勢。

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今年農曆年股市停止交易長達9天，扣除6天假期之後，國際股市仍有7個交易日，因此會有較高的不確定性，但目前國際面主要觀察重點有3個：一為中美貿易戰，在第1階段協議簽署後，美、中即將展開第2階段協議，川普對於第2階段協議維持樂觀看法，但市場認為美、中雙方將持續爭取自己權益，第2階段協商未必能如此順利，然在台股休假期間，即使貿易戰未有更大利多訊息，應也不易有負向的利空出現。

二為美伊戰爭，戰爭對於股市雖為利空，影響多是又急又快，但衝擊空間都不會太大，主要因中東戰爭並不會影響全球的消費力，因此企業獲利不會下修，短線股市恐慌下跌空間有限。

美股財報可正面看待

第三為美股財報公布，在台股休市期間，陸續有重量級科技類股將公布財報，目前預估陸續公布的第4季美股財報總體是較前一年同期衰退1.3%，預估數字非常保守，反而容易出現優於預期的狀況，加上Intel、AMD與蘋果股價在財報公布前仍維持強勢，顯示公司在公布財報的同時對今年看法有望維持樂觀，整體而言美股財報仍可以利多看待。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/17 No.1180】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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