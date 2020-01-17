FAMANGS新尖牙旋風！ 美股2020年最佳投資標的

分享 facebook 【作者／阮文非】

美國華爾街投行罕見地才踏入2020年，就做出一連串調高尖牙股（FANG）等股價目標與獲利目標，難道已持續大漲好幾年並創新高的尖牙股，股價真有金剛不壞之身？

股價未充分反映前景

因為，以網路為主的尖牙股在2019年表現太強勁，標準普爾500指數能全年大漲約29%主要歸功於他們，像臉書大漲逾56%，連表現相對落後的亞馬遜漲幅也達23%，讓市場看好尖牙股的美好時光能延續至2020年，因為目前的股價仍未充分反映其正面的獲利前景。市場對尖牙股看法惟一不同之處，就是各自在尖牙股裡有自己特別看好的標的。

《CNBC》節目「Mad Money」主持人卡默（Jim Cramer）在2013年把臉書、亞馬遜、網飛和谷歌等英文名稱首個字母組成「FANG」這個詞彙，2017年再把蘋果加入成為「FAANG」，市場仍以尖牙股相稱。這幾家公司2019年股價都有兩位數漲幅，儘管美國國會和主管機關都想要加強監督尖牙股，讓其面對壟斷市場指控，和更嚴格規範業者保障用戶個人隱私。

像2019年7月美國司法部就宣布對臉書、亞馬遜、網飛和谷歌進行反壟斷的大調查，還有美國國會議員提出要求這些科技業者把旗下業務分割出來成為其他獨立公司，不要讓科技巨擘成為失控的企業巨獸，甚至連歐盟主管機關也威脅對臉書、亞馬遜和谷歌做裁懲。外界認為，尖牙股的企業高層2020年將為捍衛自己的事業，要花大部分時間去跟國會周旋而影響到公司治理。

券商Wedbush分析師艾維斯（Daniel Ives）認為，這對尖牙股股價走勢造成很大雜音並讓人憂慮，但除非真的有立法來加強規範，否則那些風險只屬於消息面的心理影響，而不是業務模式被改變的重大風險。他認為，尖牙股的確面對主管機關加強規管的風險，但這不會根本改變尖牙股的營運，因此，預期股價在未來6～9個月將上漲15%～20%之間。 分享 facebook

投資銀行Piper Jaffray分析師金永（Yung Kim音譯）以臉書為例，雖外界認為臉書因業務模式和用戶隱私外洩等問題，遭政府調查而面對數十億美元計罰款的種種新聞不會在短期內消失，但對投資人來說，這只是一個具有風險並在進行中的問題，仍未影響他們對臉書的看法。金永目前把臉書評等列為表現優於大盤。

各有值得投資的理由

投資人根本不把歐美主管機關的舉動放眼裡，因為尖牙股各有無法被動搖的市場影響力，像臉書全球用戶逾20億個、亞馬遜主宰電商和雲端市場、網飛是影音串流的龍頭、谷歌是全球最大網路搜尋引擎和其Android為主流的智慧手機作業系統、蘋果長期有一大票鐵粉支持其產品和服務。西諾佛信託（Synovus Trust）資深投資組合經理人摩根（Daniel Morgan）認為，尖牙股的尖牙會愈來愈長，2020年仍然可奉行買進後持有的策略。