雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

分享 facebook 【作者／許博傑】

揮別2019年創下29年多來高點的台股，市場戰戰兢兢迎接2020年的到來，在12月營收已經全部公布完畢後的台股，隨之而來的就是在3月以後各家公司即將公布年報，而每年的3月開始，也是各上市櫃公司董事會將陸續密集召開的時間點，當中除了承認前一年的財報外，也將針對前一年公司的獲利來決定配股配息。

從過去的台股時間點來看，每年的3月～4月就會開始出現所謂高股利或高殖利率個股的表態，而在2019年眾多電子股獲利大豐收的同時，相信2020年的配股、配息都令人期待，未來如何掌握過完年後的高股利或高殖利率電子股，相信也是市場關注的焦點。

本專題將由股息、價差兩頭賺的角度來切入，包括業績成長股、旺季來臨股，以及過去哪些電子股填息速度快？哪些電子股在除息前後容易有機會表現？哪些是高股利或高殖利率電子股可以追蹤的方向？都將是以下要探討的議題。

產業趨勢度較受關注

一般投資人會參加個股的除權息，必定是看好當年業績及股價的表現，或是看好個股短線具有高殖利率的誘因，甚至是公司前一年業績大好，只是短期業績剛從高峰滑落，在市場上仍具有一定的關注度或價值，如果從以上幾個原因來看，就可分為4種參加除權息的方式：1、業績成長股：如果公司當年度產業趨勢往上，在年初的此時就有機會提前發酵，那麼股價長線會隨著營收愈墊愈高，只是難免在波段漲多後，剛好在除息前或有棄息賣壓，類似這種個股投資人就必須以波段偏多操作。 分享 facebook

2、旺季來臨股：有些公司在產業年度成長性沒業績股強，但是每逢旺季來臨時就會有業績、題材，像這種公司就可以找出過去長線的慣性來1年做1波，不過，同樣的，如果股價在除權息前急拉，就不可追高，畢竟這類的公司只是會在固定的季節股價有表現，一旦時間過了，很可能也是要套牢很久。

高殖利率股也受歡迎

3、高殖利率股：是過去市場在行情不好或長線上投資人很喜歡投資的標的，然而個股之所以會有高殖利率的原因不外乎有2個，一為產業或公司冷門，並且還沒有被市場所發現，所以才會有較高的殖利率；而另一種則是產業成長平緩甚至衰退，或是前一年公司大好，但今年開始不好，然因先前獲利不錯，加以股價持續走弱，才會產生所謂的高殖利率，所以如果是冷門產業或公司，由於股價可能長期橫向震盪整理，要參加除息就必須以技術面做切入，買在型態低檔區，而如果股價在除息前拉高，其實可以順勢調節，或是抱著參加除息，等到短線部分填息又有漲不動的現象時，就可以分批獲利出場，波段就以大區間來回賺價差為主。