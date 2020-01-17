親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財訊快報

氣溫溜滑梯！大陸冷氣團影響 4縣市最冷下探10度

羨慕！和碩員工去年年薪平均20個月 今尾牙最大獎送特斯拉

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38非凡商業周刊

分享
【作者／許博傑】

揮別2019年創下29年多來高點的台股，市場戰戰兢兢迎接2020年的到來，在12月營收已經全部公布完畢後的台股，隨之而來的就是在3月以後各家公司即將公布年報，而每年的3月開始，也是各上市櫃公司董事會將陸續密集召開的時間點，當中除了承認前一年的財報外，也將針對前一年公司的獲利來決定配股配息。

從過去的台股時間點來看，每年的3月～4月就會開始出現所謂高股利或高殖利率個股的表態，而在2019年眾多電子股獲利大豐收的同時，相信2020年的配股、配息都令人期待，未來如何掌握過完年後的高股利或高殖利率電子股，相信也是市場關注的焦點。

本專題將由股息、價差兩頭賺的角度來切入，包括業績成長股、旺季來臨股，以及過去哪些電子股填息速度快？哪些電子股在除息前後容易有機會表現？哪些是高股利或高殖利率電子股可以追蹤的方向？都將是以下要探討的議題。

產業趨勢度較受關注

一般投資人會參加個股的除權息，必定是看好當年業績及股價的表現，或是看好個股短線具有高殖利率的誘因，甚至是公司前一年業績大好，只是短期業績剛從高峰滑落，在市場上仍具有一定的關注度或價值，如果從以上幾個原因來看，就可分為4種參加除權息的方式：1、業績成長股：如果公司當年度產業趨勢往上，在年初的此時就有機會提前發酵，那麼股價長線會隨著營收愈墊愈高，只是難免在波段漲多後，剛好在除息前或有棄息賣壓，類似這種個股投資人就必須以波段偏多操作。

分享

2、旺季來臨股：有些公司在產業年度成長性沒業績股強，但是每逢旺季來臨時就會有業績、題材，像這種公司就可以找出過去長線的慣性來1年做1波，不過，同樣的，如果股價在除權息前急拉，就不可追高，畢竟這類的公司只是會在固定的季節股價有表現，一旦時間過了，很可能也是要套牢很久。

高殖利率股也受歡迎

3、高殖利率股：是過去市場在行情不好或長線上投資人很喜歡投資的標的，然而個股之所以會有高殖利率的原因不外乎有2個，一為產業或公司冷門，並且還沒有被市場所發現，所以才會有較高的殖利率；而另一種則是產業成長平緩甚至衰退，或是前一年公司大好，但今年開始不好，然因先前獲利不錯，加以股價持續走弱，才會產生所謂的高殖利率，所以如果是冷門產業或公司，由於股價可能長期橫向震盪整理，要參加除息就必須以技術面做切入，買在型態低檔區，而如果股價在除息前拉高，其實可以順勢調節，或是抱著參加除息，等到短線部分填息又有漲不動的現象時，就可以分批獲利出場，波段就以大區間來回賺價差為主。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/17 No.1180】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

FAMANGS新尖牙旋風！ 美股2020年最佳投資標的

2020-01-17 13:38

法人抱什麼股過年？ 投信 外資合力買超股賺紅包

2020-01-17 13:38

今年房市蓄勢待發 3大指標找營建股最佳黑馬

2020-01-17 13:38

2020黑天鵝蠢蠢欲動 黃金 油 資產股行情啟動

2020-01-17 13:38

大匯戰 兵分多路！股匯債商品賺透透

2020-01-10 10:43

美伊開打虛張聲勢 油 黃金 匯率預演政經敏銳度

2020-01-10 10:43

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

CES探趨勢風向球 5G AI 自駕車站在浪頭上

2020-01-10 10:43

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

節稅賣壓衝擊美股元月 華爾街專家看好黃金行情

2020-01-03 10:54

有心人吃貨 出貨現形 掌握董監動靜你也能早知道

2020-01-03 10:54

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:42

跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

2019-12-27 10:42

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58

去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

2019-12-20 11:58

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top