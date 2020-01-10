CES探趨勢風向球 5G AI 自駕車站在浪頭上

分享 facebook 【作者／賴建承】

科技業每年的第1場盛事CES展（美國消費性電子展），已在1月7日於美國拉斯維加斯展開，此展覽已有超過50年的歷史，且向來是新年度科技趨勢的風向球，故每年吸引超過4000家廠商來參展，今年主題聚焦5G、AI、自駕車、串流媒體、AR／VR等。

事實上，許多國家5G已商轉，國內工研院也揮軍搶灘科技新商機，展示9項AI創新技術，包括數位健康、智慧機器人及顯示器3大類相關產品，研判2020年科技產品的創新及應用將會更加成熟，相關廠商銷量及獲利成長將不可小覷，筆者將針對相關指標股做介紹。

5G的發展，半導體上、中、下游是不可或缺的重要角色，除了晶圓代工、封測外，筆者認為高速運算及高速傳輸的IC設計更不容忽視。

IC設計不容忽視

其中深耕車連網的瑞昱（2379），2019年前3季EPS10.13元，12月營收55.14

億元，月增0.52%、年增40.41%，2019年營收607.44億元，年增成長32.61%，第4季及2019年全年營收雙雙改寫歷史新高。

展望2020年，瑞昱參與CES展，推出新款乙太網路、真無線藍牙耳機、物聯網及8K電視等全新產品線，研判在WiFi 6、真無線藍牙耳機、電視晶片等產品線出貨推動下，業績可望持續衝高，短線受大盤影響拉回季線不破可留意。

至於手機晶片大廠聯發科（2454），2019年前3季繳出不錯成績單，EPS達10.66元，隨著5G智慧手機需求增溫，宣布將推出天磯1000、天磯800等2款手機晶片，由於產品單價比4G手機晶片高出4倍之多，研判2020年毛利率將挑戰50%水準。近期受到法人調節影響，股價自高檔拉回修正，由於KD及MACD指標尚未發出買進訊號，建議先觀望，同時留意季線支撐是否有守。 分享 facebook

在ASIC相關方面，世芯- KY（3661）在大陸推動晶片自製下，2019年受到法人不斷調升評等，股價呈現噴出，不過似乎漲幅已大，建議先觀望；創意（3443）雖然2019年業績表現欠佳，但隨著人工智慧、相機等NRE客戶遞延訂單開始陸續認列入帳，去年第4季NRE業績已開始回升，2020年也將恢復成長動能。股價日前已率先修正，且日KD處於低檔，配合MACD一旦由負轉正，股價當有反彈可期，2019年年初以來的上升趨勢線為中長線多空分水嶺。

至於高價的譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、信驊（5274），2019年前3季EPS分別達23.58元、12.06元及17.57元，獲利表現強勁，研判2020年業績也可望延續成長力道，只是近期除了信驊在技術面相對強勢外，其餘仍處修正期，故對於這3檔高價股先觀望即可，季線為多空關鍵。