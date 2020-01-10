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超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

台股2019年從中美貿易戰的受害者戲劇性地轉為受益者，也造就了台股加權指數創下了29年來新高，在這一波台股創高的過程中，最大的推手當屬台股的護國神山台積電（2330），股價在2019年從年初的低點206.5元，一路往上過關斬將，年度最高價創下345元的歷史新高，全年的漲幅也高達46.8%。

華為下單減緩衝擊

而何以台積電的股價與業績能在2019年市場一片不看好中表現亮眼，最大的功臣應該就是台積電在美國的5大夥伴以及中國的華為所貢獻，尤其在美中貿易戰開打之時，華為因應去美化的策略提高對台積電的下單，這也順勢補上台積電美國客戶短期的需求減緩，不過，雖然華為在美國祭出臨時通行許可證3次豁免下暫時解除危機，其實台積電也有所警覺，加速先進製程的研發，以期讓未來減緩受中美貿易戰的衝擊，只是在目前中美貿易協議尚未完全解決之前，台積電與華為的供貨關係仍會受到相關議題影響。

回到台積電的5大美國客戶來看，當中包括蘋果（AAPL）、輝達（NVDA）、超微（AMD）、賽靈思（XLNX）、高通（QCOM）等，若從2019年的股價表現來說，超微是台積電客戶中表現最強勢，也最令市場驚奇的一家，2019年大漲了148.4%，從2018年年底的18.46美元來到45.86美元，主因除了對手英特爾的10奈米製程不順外，就是超微開始與台積電合作改變生產流程，尤其台積電的7奈米製程替超微提供了優勢，讓其處理器演算速度更快，並相較競爭對手同等級的產品價格才只有一半，在具有競爭力的產品開賣後，確實大幅改善了公司原本的營收、獲利結構，超微在2018年開始轉虧為盈，2019年更是相較前一年獲利大幅成長了近3倍，尤其淨利潤從1.79億美元提升到5.14億美元。

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在這巨大的改變下，市場才開始回頭青睞超微，並在2019年年底將其推上了歷史新高，展望2020年，由於台積電5奈米製程產品開始量產，讓超微有機會增加1倍的訂單給台積電，每個月吃下高達3萬片的晶圓產能，對於超微及台積電來說將是雙贏狀況，只要2020年英特爾CPU的缺貨狀況無法獲得解決，那麼超微將有機會更進一步在桌上型電腦市占率挑戰20%以上，甚至在伺服器的市占率都有機會持續拉高，對於超微來說，2020年是延續2019年的美好持續大成長的一年。

5奈米成敗為關鍵

在過去5年間，蘋果持續扮演著台積電最重要的客戶角色，主因就在於iPhone賣得太好，加上台積電與蘋果持續向前推進製程優化iPhone處理器，所以讓雙方都能互蒙其利一起成長，對台積電而言，2020年最重要的就是5奈米產品，由於先前已進入試產階段，預計在上半年能進入量產階段。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/10 No.1179】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

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