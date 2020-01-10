2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

分享 facebook 【作者／俞伯超】

高殖利率股一向受到穩健型投資人的喜愛，新的一年到來，2020年的高股息殖利率股該如何擬定操作策略？筆者認為，可善用5方向及123口訣。

5大方向擬定策略

第1方向：股息殖利率股所屬整體類股走勢一併考量，該類股或個股股價相較於大盤及強勢主流類股相對低檔位階，且過去3個月未見股價破底。以目前符合條件且過往股息殖利率表現不錯的塑化股為例，2019年類股下跌4.7%，反觀加權指數同期上漲24.5%，主流的電子股上揚37.6%，以及半導體指數飆升51%來看，顯見塑化股基期相對大盤以及強勢類股都處於低檔。

第2方向：該族群類股以及其在內的個股並非市場資金追逐的主流類股，代表市場資金先行推升主流熱門類股，同時間這些個股並未出現大量籌碼追逐，股價拉高後而籌碼凌亂，且基本面受到市場氛圍影響出現低估。我們以台塑4寶為例，台塑（1301）2019年股價下跌7%，南亞（1303）股價下跌3%，台化（1326）股價下跌15.6%，台塑化（6505）股價下滑7.3%，下跌幅度皆勝於塑化類股在2019年4.7%的跌幅，但台塑4寶公布財報卻逐步上升，2019年新的每股盈餘預估也愈走愈高（見表）。

第3方向：該類股本身個股之每股盈餘先行疲軟，但後續及未來展望有愈走愈好之勢，且逐步反映在已公布的營收、獲利當中。以台塑4寶而言，用原先估計的每股盈餘計算（2019年前3季），台塑達到原估計每股盈餘的90%，南亞達到86%，台化達到90%，台塑化則有83%的達成率，數字顯示公司實際公布的獲利數字已快速逼近，且有超過原先估計的盈餘目標的潛力，若股價未能跟上公司逐步上升的獲利，會漸漸出現機會。 分享 facebook

第4方向：該類股基本面未來有機會開始出現正向的轉變，因而拉升該類股在2020年獲利的預估及成長。以塑化股為例，因為2020年年初美國空襲伊朗造成其重要領導人傷亡，區域市場緊張促使油價飆升，使得以原油價格連動密切的塑化股，在油價未來看漲下，2020年基本面有倒吃甘蔗、逐步上看的趨勢及機會，以2019年市場最新估計的台塑4寶每股盈餘來看，皆比原先估計的每股盈餘出現成長（見表）。

第5方向：因股價中長期在相對低檔，而基本面在2020年有機會出現成長或反轉，因而出現誘人的現金股息殖利率。以台塑4寶過往75%的現金股息配發率來看，以2020年1月3日週線收盤價計算，台塑殖利率有5.3%，南亞有3.2%，台化有5.3%，台塑化有3.1%，其中，台塑、台化的股息殖利率都超過5%，若未來獲利數字再往上調，則股息殖利率將有機會再向上。