親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

台大女學生拒韓粉上廁所？網：下禮拜台灣就正常了

美伊開打虛張聲勢 油 黃金 匯率預演政經敏銳度

2020-01-10 10:43非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

美國跟伊朗劍拔弩張嚇壞市場，但筆者認為這對金融市場來說反而是好事！筆者所說的好事不一定代表利多，而是全球面對諸多政經前景不明朗因素同時，各國股市尤其美股又居高不下讓人既驚且喜，美伊突然現變局反而讓混沌不明的金融市場一時清醒過來，投資人對美伊年初衝突的真實反應，正好為2020年可能的政經狀況做預演。

美伊打得起來嗎？

市場最關心美伊會打起來而衝擊全球經濟，筆者大膽預期伊朗根本不敢跟美國正面衝突，最後只會歹戲拖棚，成為市場炒作藉口。若中共想趁機搗蛋來撈好處恐怕只會招來美國更大的報復。

雖然川普行事作風向來變來變去，但可以肯定的是，只要他認定要做的事就會強硬到底，而且只要握有優勢，一開始就不會給對方留任何餘地來迫使就範。從上台後立即退出巴黎協定、推翻過去跟各國的自由貿易協議而重新再議，到中美貿易談判等莫不如此。

川普在2018年年中宣布退出伊朗核協議，並重新對伊朗實施最嚴厲經濟制裁。雖然期間有伊朗攻擊波灣商用船隻，和美國在中東最重要盟友沙烏地阿拉伯石油設備被毀等事件發生，但最終美國駐伊拉克大使館被圍與美軍文職雇員遇襲等徹底惹怒川普而下定決心，擊斃伊朗特種部隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼。

聖城旅是伊朗革命衛隊精銳部隊，直接聽命伊朗最高精神領袖哈梅內伊，蘇萊曼尼是其最新親信的人，為伊朗第2號人物，影響力甚至超過伊朗總統羅哈尼。蘇萊曼尼負責伊朗在中東的軍事行動並充分掌握中東情報的人，但仍被美軍斬首式空襲擊斃，表示其行蹤完全被美軍掌握，這震撼力在顯示美軍有能力在中東地區對付包括哈梅內伊在內的任何人！

分享

伊朗近期境內各地有大規模反政府示威活動，經濟問題等內部矛盾激烈至有失控之虞。若哈梅內伊不做任何反抗，以後在美伊問題上再沒有說話餘地，甚至國內地位岌岌可危。但要反擊…又能做什麼？軍事上伊朗肯定不是對手，伊拉克的海珊是前車之鑑。

要發動恐攻？賓拉登當年花幾年準備才發動911恐擊，現在川普突然出手，伊朗要在已大幅強化國內反恐能力的美國境內發動攻擊難度極高，也不可能馬上去做。現在哈梅內伊成中東最尷尬的人，反擊肯定招來外敵，不反擊又加強內患。可預期美伊對抗局面將只限於中東地區，至少伊朗在這裡還是有能力搗蛋一下找下台階，風波會有但戰爭難起。

投機客趁機會大起

對投機客和金融大鱷來說，再沒有比這樣更好的炒作題目，但要炒作，也得在情理上說得通。美軍斬首行動當天，國際原油報價基準的倫敦布蘭特3月期貨價立即大漲3.5%，每桶來到68.6美元，甚至在1月6月盤中升破70美元大關。主要是市場揣測伊朗最有能力可以做的，就是又在波灣攻擊商船和再攻擊沙國等石油設施。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/10 No.1179】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

大匯戰 兵分多路！股匯債商品賺透透

2020-01-10 10:43

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

CES探趨勢風向球 5G AI 自駕車站在浪頭上

2020-01-10 10:43

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

節稅賣壓衝擊美股元月 華爾街專家看好黃金行情

2020-01-03 10:54

有心人吃貨 出貨現形 掌握董監動靜你也能早知道

2020-01-03 10:54

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:42

跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

2019-12-27 10:42

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58

去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

2019-12-20 11:58

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34

惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

2019-11-22 10:34
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top