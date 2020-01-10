美伊開打虛張聲勢 油 黃金 匯率預演政經敏銳度

分享 facebook 【作者／阮文非】

美國跟伊朗劍拔弩張嚇壞市場，但筆者認為這對金融市場來說反而是好事！筆者所說的好事不一定代表利多，而是全球面對諸多政經前景不明朗因素同時，各國股市尤其美股又居高不下讓人既驚且喜，美伊突然現變局反而讓混沌不明的金融市場一時清醒過來，投資人對美伊年初衝突的真實反應，正好為2020年可能的政經狀況做預演。

美伊打得起來嗎？

市場最關心美伊會打起來而衝擊全球經濟，筆者大膽預期伊朗根本不敢跟美國正面衝突，最後只會歹戲拖棚，成為市場炒作藉口。若中共想趁機搗蛋來撈好處恐怕只會招來美國更大的報復。

雖然川普行事作風向來變來變去，但可以肯定的是，只要他認定要做的事就會強硬到底，而且只要握有優勢，一開始就不會給對方留任何餘地來迫使就範。從上台後立即退出巴黎協定、推翻過去跟各國的自由貿易協議而重新再議，到中美貿易談判等莫不如此。

川普在2018年年中宣布退出伊朗核協議，並重新對伊朗實施最嚴厲經濟制裁。雖然期間有伊朗攻擊波灣商用船隻，和美國在中東最重要盟友沙烏地阿拉伯石油設備被毀等事件發生，但最終美國駐伊拉克大使館被圍與美軍文職雇員遇襲等徹底惹怒川普而下定決心，擊斃伊朗特種部隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼。

聖城旅是伊朗革命衛隊精銳部隊，直接聽命伊朗最高精神領袖哈梅內伊，蘇萊曼尼是其最新親信的人，為伊朗第2號人物，影響力甚至超過伊朗總統羅哈尼。蘇萊曼尼負責伊朗在中東的軍事行動並充分掌握中東情報的人，但仍被美軍斬首式空襲擊斃，表示其行蹤完全被美軍掌握，這震撼力在顯示美軍有能力在中東地區對付包括哈梅內伊在內的任何人！ 分享 facebook

伊朗近期境內各地有大規模反政府示威活動，經濟問題等內部矛盾激烈至有失控之虞。若哈梅內伊不做任何反抗，以後在美伊問題上再沒有說話餘地，甚至國內地位岌岌可危。但要反擊…又能做什麼？軍事上伊朗肯定不是對手，伊拉克的海珊是前車之鑑。

要發動恐攻？賓拉登當年花幾年準備才發動911恐擊，現在川普突然出手，伊朗要在已大幅強化國內反恐能力的美國境內發動攻擊難度極高，也不可能馬上去做。現在哈梅內伊成中東最尷尬的人，反擊肯定招來外敵，不反擊又加強內患。可預期美伊對抗局面將只限於中東地區，至少伊朗在這裡還是有能力搗蛋一下找下台階，風波會有但戰爭難起。

投機客趁機會大起

對投機客和金融大鱷來說，再沒有比這樣更好的炒作題目，但要炒作，也得在情理上說得通。美軍斬首行動當天，國際原油報價基準的倫敦布蘭特3月期貨價立即大漲3.5%，每桶來到68.6美元，甚至在1月6月盤中升破70美元大關。主要是市場揣測伊朗最有能力可以做的，就是又在波灣攻擊商船和再攻擊沙國等石油設施。