大匯戰 兵分多路！股匯債商品賺透透

分享 facebook 【作者／林漢偉】

去（2019）年全球金融資產報酬收穫滿滿，不論股、匯、債等商品價格紛紛創下近年最佳報酬，而創造資產報酬神話的推手，就是來自於全球央行。2019年全球央行連手降息次數高達51次，也使得熱錢四處流竄，推升新興市場貨幣價格自2019年Q4起出現波段性大漲。其中又以台灣最得天獨厚，受惠於整體股息殖利率高達4%以上，且台灣央行在全球吹起降息風的環境中，連續14季維持利率不變，在全球低利率的環境中難能可貴。

而台灣受惠於中美貿易戰的轉單需求，2019年全年GDP成長率就主計總處預估，可望高達2.64%，高居亞洲4小龍之冠。去年日、韓深陷貿易戰泥淖，兩岸三地當中的香港與大陸又遭受香港抗爭與中美貿易戰衝擊，更凸顯台灣相對穩定的政經環境對外資的吸引力。

觀察匯市3重點

密切掌握資金之流向

台幣本波升值來得又快又猛，主因是國際資金氾濫與台灣體質強健的吸引力，因此，2020年台股能否持續受惠資金行情的推升，主要仍需觀察國際政經環境的變化。現階段不論是殖利率或是政局的穩定性，台灣都是外資資金最好的避風港。

而中線則需觀察3大重點，第一，聯準會政策的變化可以直接觀察美國10年期公債殖利率的走勢，若美國10年期公債殖利率升破2%以上，代表美國聯準會寬鬆政策生變，將造成台灣外資變心走人，導致台幣由升轉貶。

第二，1月15日中、美雙方協議內容公開後，要留意人民幣變化，若人民幣仍維持緩升格局，顯見市場預期中美貿易關係持續好轉，反之，若協議內容不如預期，人民幣貶破「7」整數大關，則須留意台幣也有跟貶壓力。 分享 facebook

第三，若中東緊張局勢升溫導致國際油價升破70美元大關，將打亂2020年全球央行寬鬆政策趨勢，也將掀起一波外資資金回流潮，台幣將難以抵抗熱錢外流的貶值壓力。預計2020年匯市操作仍舊是波動相當大的一年，投資人務必掌握資金流向的脈絡，並以分散不同資產類別及幣別，規避市場波動風險。

外資認錯回補

買盤推升台幣匯價

據金管會數據，外資去年1月至11月累計已淨匯入120億美元（圖1），中央銀行上月公布，外資持有新台幣資產合計為4239億美元，約當外匯存底的89%，此一比重創下2018年4月以來的1年8個月新高。央行統計顯示，去年11月外匯存底為4740.51億美元，續創歷史新高紀錄，並較前1個月增加了15.75億美元。

其中，外資匯出轉為匯入的關鍵轉折，多與國際間重大政經環境變化息息相關，例如2018年外資全年大舉匯出，其原因有二，一是2017年起聯準會轉為升息循環，且正式縮減資產負債表，全球資金轉向緊縮也使得外資開始匯出資金。