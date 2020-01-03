大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

分享 facebook 【作者／簡伯儀】

中國大陸為扶持自家半導體產業所設立的「國家集成電路產業投資基金」（簡稱「大基金」），近期將預期從2020年1月14日起至4月10日，透過集中競價交易方式，分別減持聯發科（2454）的轉投資公司匯頂科技、國科微、兆易創新這3家公司不超過1%的股份，處分原因為大基金5年的投資期滿後，在股價上漲之際滿足股東的回報，另一方面也可收回資金，進行新一輪的產業投資與扶持。

初步估算，截至2019年12月20日止，這3家A股上市企業2019年累計漲幅分別高達180%、96%和226%，大基金一期對匯頂科技、國科微、兆易創新的持股帳面獲利，合計接近90億元人民幣，其持股比重如圖1。

觀察A股半導體族群2019年以來無論是長期或短期漲幅均表現亮眼，近一年時間裡，半導體指數波段漲幅超過1倍，雖然大基金減持持股，2020年將對整體類股產生衝擊，但由於比重極低，預期調節應該只是漲多回檔整理。

大陸半導體股漲翻天

觀察這3檔個股所處的產業，匯頂科技是大陸指紋識別晶片廠商、國科微是廣播電視系列晶片廠商、兆易創新是編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業者，代表近期在大陸市場晶片與記憶體族群表現相對熱絡。

回到台股，對應於近期相關IC設計業者以及記憶體業者來看，轉投資匯頂科技的大股東聯發科，2019年至12月20日為止，剛好上漲100%，NOR Flash業者旺宏（2337）上漲112%，整體表現也不輸大陸業者。股價的上漲自然來自於基本面的變化，因此，接下來筆者就針對這2個產業進行分析，與讀者分享，並從其中找尋相關有機會表現的個股供投資人參考。

在IC設計業方面，5G手機的成長將是2020年IC設計產業的焦點，根據通路訪查，多數IC設計大廠因受惠客戶對5G新機的強勁拉貨，2019年第4季業績皆維持在第3季的旺季水準，表現優於預期的備貨需求主要來自3個方面：（1）中國5G手機將採低價策略；（2）市場持續上修2020年全球5G手機出貨量；（3）晶圓代工產能供不應求，客戶提前下單所致。 分享 facebook

市場預期2020年中國主流5G手機價格帶將落於2000元～4000元人民幣，主要策略為搶攻國內5G手機市占與刺激市場終端需求。然而考量5G手機關鍵零組件（尤其是RF、AP、Modem）的成本皆較4G提升50%以上，筆者認為中國手機大廠毛利率將經由補貼才得以支撐，這也代表手機大廠在5G時代將占有規模優勢，另外，增加之成本將可能轉嫁至議價能力較低的零組件供應商（如面板、機殼等）。

聯詠可趁利空時布局

考量5G基礎建設布建速度優於預期與國際手機大廠強勁備貨需求，市場持續將2020年全球5G手機出貨量預估由2億支（約15%滲透率）上修至2.3億～2.7億支，預估中國因受惠Sub-6GHz基地台較快的布建速度（預估2020年60萬～80萬台）將占2020年全球5G手機出貨量55%～60%（約1.3億～1.4億支），美國則以蘋果為主，占20%～25%（約4500萬～6000萬支）。

SoC、OLED DDI、P-sensor（或稱Optical Sensor）等5G手機零組件出貨動能將在第4季延續至2020年，看好聯發科、聯詠（3034）。