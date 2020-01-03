有心人吃貨 出貨現形 掌握董監動靜你也能早知道

分享 facebook 【作者／游 詠】

台股在2019年大漲逾2000點，不少董監事或大股東利用機會出脫持股，也有利用低檔買進，無論鞏固經營權或是知道公司未來大好。由於公司法修法前市場派股東若想透過股東會，改選董事爭取公司經營權，必須符合「繼續1年以上，持股百分之3」或「持股百分之3，主管機關許可」才能召開股東會，而且召集時很難拿到股東名冊。

公司法修法後新增第173-1條規定，只要握有過半股權3個月以上的股東，得不經請求董事會召集及主管機關許可等前置程序，直接自行召集股東會；同時也新增第210-1條規定，確保股東自行召集股東會時，能順利取得股東名簿進行通知。

第192-1條有關董事候選人提名的規定，除放寬適用對象，擴及非公開發行公司外，刪除提名股東及被提名人應檢附的各項證明文件，也刪除董事會及其他股東會召集權人對董事被提名人審查規定，讓公司派藉由審查候選人名單，影響市場派入主的機會變小。

大聯大有心布局文曄

除了大同（2371），2019年11月大聯大（3702）以每股45.87元收購文曄（3036）流通在外股權最高到30%，文曄董事長鄭文宗去按鈴申告，因為董監持股才10%，一旦大聯大真買到3成持股，應該就變天了（文曄在重大訊息裡直接說大聯大公司確實有能力取得與支持本公司過半董事）！掛牌時鄭董事長持股近4成，今年剩下5%不到，當然成為攻擊對象。 分享 facebook

證券交易法157條規定，「發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過百分之10之股東，對公司之上市股票，於取得後6個月內再行賣出，或於賣出後6個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。」所以要加碼自家的股票要有心裡準備，半年內不能賣出。

春江水暖鴨先知，否則誰能等這半年？以聯發科（2454）執行長蔡力行2018年8月加碼聯發科為例，當時市場對全球智慧手機出貨預估趨於保守，第3季營運不旺，股價頻頻破底。

蔡力行花了2900萬元，自集中市場買進119張的聯發科，1年後隨著5G單晶片的推出，股價早已從200元不到上漲至近500元。

明泰（3380）在2019年12月12日宣布參與仲琦（2419）私募案，除了以每股16.11元的價格認購私募1億股，取得30.4%的股權外，也透過公開收購的方式，以每股32元收購仲琦，最高收購數量為1億股，斥資48.11億元，最高持股上看60.8%，就是因為仲琦董監持股過低。