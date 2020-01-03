親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

美式連鎖餐飲「双聖」內湖店歇業 全台僅存一家

節稅賣壓衝擊美股元月 華爾街專家看好黃金行情

2020-01-03 10:54非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

儘管2019年以來美股屢創新高，讓不少投資人十分期待2020年的多頭行情能持續下去，但有華爾街專家預言美股經過耶誕大漲行情後，將在2020年元月份出現大修正，要大家注意短期的漲多拉回風險。反觀黃金，傳統上在元月份的表現，幾乎領先其他月份，加上2020年各種政經因素，讓專家看好2020年有投資黃金的好機會。

元月恐現避稅賣壓潮

美股一再創新高，連耶誕假期結束後還繼續走高，這波多頭走勢持續至2019年年底是確定沒問題。但是，在投資人情緒高昂之際，有專家擔心在2019年年底的強勁走勢，有可能引發2020年元月出現龐大賣壓，因為股市投資人的資本利得會隨著美股創新高而增加，引發稅務憂慮而可能持續賣出部分持股，這樣的賣壓理由反而超過獲利回吐的壓力。在這種情況下，投資人通常會選擇先賣掉部分在2019年漲幅最大的持股。

美國人持股不到1年的短期資本利得可列入一般所得之中，稅率在10%到37%之間，按不同稅階而課徵不同稅率；持股逾1年的長期資本利得，按獲利幅度而有3個稅率，分別為0%、15%和20%。雖然長期資本利得的最高稅率為20%，遠低於一般所得稅率最高的37%，但關鍵卻是出在一般所得的稅階上。

美國目前平均家庭年所得略高於6萬美元計算，按一般所得的稅階，年所得在19401美元～78950美元區間的稅率僅12%，這就低於長期資本利得稅率，雖然長期資本利得稅率有0%，但這表示投資逾1年的績效真的很不好。若以近年美股屢創新高情況來看，就算是指數股票型基金等被動式投資的績效也十分亮眼，這個時候就有資本利得稅的考量。在2020年4月15日繳稅期限之前，一般美國人可能會盡量限制自己的持股期限為短期、利用較低的一般所得稅率。

路佛集團（Leuthold Group）首席投資策略師保羅辛（James Paulsen）認為大家都不想增加2019年的資本利得稅率。以持股不到1年為短期資本利得計算，美股經過12月再創新高後，賣壓就可能在元月湧出，但他認為股民在賣出持股後，會趁機會調整一下自己的投資組合與持股情況。

美股拉回但多頭不死

儘管不少專家認為元月會拉回，像保羅辛就預期美股的多頭行情就算在2020年首季冷下來也不令人意外，並強調投資人的多頭看法會有所減退，但他仍然預期美股的多頭會繼續走下去。

分享

財經通訊社《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）總編輯希雪（Jeffrey Hirsch）也認為元月出現獲利回吐賣壓不意外，尤其賣壓會集中在元月首個交易日，原因是投資人不想因12月的資本利得而被課稅；他說美股元月走跌會被芝加哥期貨交易員稱為「1月假期」（January break）。

元月走跌立即讓人擔心元月效應在預示美股在2020年全年走弱，反過來說，若元月走強，則預示全年可望走高，因此元月首5個交易日的美股表現被認為是全年行情趨勢提示。根據股票交易員年鑑統計，自1950年以來，元月效應的預示準確度高達75%，若從市場目前普遍預期元月會大跌、但專家又認為美股多頭不死來看，這當中是否有矛盾？

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/3 No.1178】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

有心人吃貨 出貨現形 掌握董監動靜你也能早知道

2020-01-03 10:54

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:42

跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

2019-12-27 10:42

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58

去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

2019-12-20 11:58

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34

惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

2019-11-22 10:34

ETF大贏家 年度版ETF大百科全收錄

2019-11-15 10:35

全球股市瘋了？！ 市場愈瘋狂 股價愈會漲

2019-11-15 10:35

AI應用琳琅滿目 抓準龍頭 投資契機同步浮現

2019-11-15 10:35

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

2019-12-27 09:08

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

轉單vs被搶單 2020年華為供應鏈怎麼選？

2019-12-29 10:33

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

冠軍麵包師的口袋美食 只賣凌晨的虱目魚、什麼都能炸鹽酥雞……

2019-12-27 10:10

一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄

2019-12-27 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top