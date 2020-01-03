節稅賣壓衝擊美股元月 華爾街專家看好黃金行情

分享 facebook 【作者／阮文非】

儘管2019年以來美股屢創新高，讓不少投資人十分期待2020年的多頭行情能持續下去，但有華爾街專家預言美股經過耶誕大漲行情後，將在2020年元月份出現大修正，要大家注意短期的漲多拉回風險。反觀黃金，傳統上在元月份的表現，幾乎領先其他月份，加上2020年各種政經因素，讓專家看好2020年有投資黃金的好機會。

元月恐現避稅賣壓潮

美股一再創新高，連耶誕假期結束後還繼續走高，這波多頭走勢持續至2019年年底是確定沒問題。但是，在投資人情緒高昂之際，有專家擔心在2019年年底的強勁走勢，有可能引發2020年元月出現龐大賣壓，因為股市投資人的資本利得會隨著美股創新高而增加，引發稅務憂慮而可能持續賣出部分持股，這樣的賣壓理由反而超過獲利回吐的壓力。在這種情況下，投資人通常會選擇先賣掉部分在2019年漲幅最大的持股。

美國人持股不到1年的短期資本利得可列入一般所得之中，稅率在10%到37%之間，按不同稅階而課徵不同稅率；持股逾1年的長期資本利得，按獲利幅度而有3個稅率，分別為0%、15%和20%。雖然長期資本利得的最高稅率為20%，遠低於一般所得稅率最高的37%，但關鍵卻是出在一般所得的稅階上。

美國目前平均家庭年所得略高於6萬美元計算，按一般所得的稅階，年所得在19401美元～78950美元區間的稅率僅12%，這就低於長期資本利得稅率，雖然長期資本利得稅率有0%，但這表示投資逾1年的績效真的很不好。若以近年美股屢創新高情況來看，就算是指數股票型基金等被動式投資的績效也十分亮眼，這個時候就有資本利得稅的考量。在2020年4月15日繳稅期限之前，一般美國人可能會盡量限制自己的持股期限為短期、利用較低的一般所得稅率。

路佛集團（Leuthold Group）首席投資策略師保羅辛（James Paulsen）認為大家都不想增加2019年的資本利得稅率。以持股不到1年為短期資本利得計算，美股經過12月再創新高後，賣壓就可能在元月湧出，但他認為股民在賣出持股後，會趁機會調整一下自己的投資組合與持股情況。

美股拉回但多頭不死

儘管不少專家認為元月會拉回，像保羅辛就預期美股的多頭行情就算在2020年首季冷下來也不令人意外，並強調投資人的多頭看法會有所減退，但他仍然預期美股的多頭會繼續走下去。 分享 facebook

財經通訊社《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）總編輯希雪（Jeffrey Hirsch）也認為元月出現獲利回吐賣壓不意外，尤其賣壓會集中在元月首個交易日，原因是投資人不想因12月的資本利得而被課稅；他說美股元月走跌會被芝加哥期貨交易員稱為「1月假期」（January break）。

元月走跌立即讓人擔心元月效應在預示美股在2020年全年走弱，反過來說，若元月走強，則預示全年可望走高，因此元月首5個交易日的美股表現被認為是全年行情趨勢提示。根據股票交易員年鑑統計，自1950年以來，元月效應的預示準確度高達75%，若從市場目前普遍預期元月會大跌、但專家又認為美股多頭不死來看，這當中是否有矛盾？