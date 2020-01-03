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亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54非凡商業周刊

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【作者／李冠嶔】

內文：亞馬遜堪稱是世界上最成功的公司之一，在美股的市值排名與微軟、蘋果互有領先，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）也是這3家公司裡，惟一仍主導公司的創辦人，沒有退出第一線營運。

看重自由現金流量

亞馬遜1997年在那斯達克上市，經過2000年的網路泡沫，曾市值縮水95%，不過並沒有像其他電商公司一樣倒下，甚至在2019年年初一度登上美股市值王，但在亞馬遜草創的初期，一般投資人很難理解1家網路零售公司為何股價與市值能這麼高。

在衡量公司價值是每股盈餘（Earnings Per Share）為主流的時代，亞馬遜從1994年創立後，至2015年幾乎沒有獲利，2000年貝佐斯在史丹佛大學演講，台下質疑聲不斷，提出「做為亞馬遜的投資人，到底真正擁有什麼？」貝佐斯回答：「1間公司的價值，是其未來的自由現金流的折現（並非帳面的淨利潤）。」2004年貝佐斯致股東信指出：「衡量亞馬遜的最終財務指標，也是長期以來我們最想推動的，是每股自由現金流。」

由於公司的獲利在會計上採取應計基礎（Accrual Basis），受到折舊、應收帳款、存貨等影響，獲利可能受到管理階層的操縱，但自由現金流量是「營業現金流量－必要資本支出（包括稅金）」，等於是真正留在公司的錢，而非帳面上的數字。

在貝佐斯的2004年致股東信提到：「我們為什麼不像大多數人那樣，首先關注每股盈餘或是盈餘成長？答案其實很簡單，因為盈餘不能直接轉化為現金流，股票價值是未來現金流的現值，而非未來盈餘的現值。未來盈餘是每股未來現金流的組成部分，但並非其惟一的重要組成部分，正如未來的股份稀釋一樣，營運資本（Working Capital）和資本支出（Capital Expenditures）也都是重要的因素。」

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貝佐斯也提出EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈餘）的誤用，認為不考慮資本支出造成的影響，根本不代表真正現金流。就如軟體銀行的願景基金在2019年第3季大虧65億美元，其中包括Uber和WeWork雖仍在帳上賺錢，但公開交易市場表現不及預期，投資人似再也無法忍受營收成長，但未能創造現金流的公司。

在2004年的股東信中，貝佐斯也提到股份稀釋問題，2004年年底亞馬遜的總流通股和股票獎勵與2003年持平，與過去3年相比則降低了1%，償還了6億美元的可轉債，減少了600多萬股的潛在稀釋股票，這部分債務將分別於2009年、2010年到期。而有效地進行股票總量管理意味著更多的每股現金流，有望給持股人帶來更高的長期價值。

中小型股最易入榜

觀察台股2019年第3季財報，我們可發現扣除營建、金融股外，每股自由現金流量前40名不乏長期績優股，如裕日車（2227）、緯穎（6669）….等，尤其是中小型、IC設計最容易入榜。

如果不考慮股本大小，以整體的自由現金流量來看，鴻海（2317）、台積電（2330）、台塑4寶也都榜上有名。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/3 No.1178】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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