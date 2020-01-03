好股方程式 2020台股贏家口袋名單

分享 facebook 【作者／鄒蘇生】

股市瞬息萬變，影響股價漲跌因素眾多，指數來到29年新高位置，稍有不慎就可能蒙受損失。隨著總統大選結束，政府基金沒有再拉抬指數為外資抬轎的必要，此時投入股市風險的控管比報酬率的追逐更形重要，為降低追高的風險也不錯過正熱的行情，做功課選股才能提高獲勝機率，筆者提供選股3原則，讓投資人做為未來參考。

運用3大原則

挑出攻守皆宜公司

原則1》價值型選股：先衡量風險再求報酬率，股價淨值比可做為參考依據，觀察的大原則是股價淨值比愈低愈占優勢，換言之，股價低於淨值愈多相對具投資價值，不過並非所有低於淨值的公司都有投資價值，因為財報帳面淨值並不等於資產實際清算價值，一旦企業面臨清算，企業實際資產的拍賣價往往低於財報上的帳面價值。公司營運現況及前景也會影響股價表現，對於每年連續虧損，淨值逐年下降的公司必須排除在外。

原則2》公司有賺錢才是王道，本夢比不如本益比踏實：本益比依產業特性、公司前景不同差異甚大，前景看好的公司可達20～30倍，獲利穩定的成熟性產業本益比較低，10～15倍均有可能，本益比可用來表示投資一定金額資金需多少年才能回本的概念。

至於本夢比強調的是「夢」，營運仍處於虧損狀態，沒有稅後盈餘可以計算出本益比，但強調未來會很好，且通常是想像成超乎常理的好，當然股價容易爆衝，不過依照筆者多年研究觀察，僅不到1成的公司可將夢實現，大部分的本夢比公司，沒有實質獲利支撐股價，當主力炒作結束，股價回歸基本面，就會自由落體打回原形，因此選擇有實質獲利，低本益比公司相對踏實且攻守皆宜。 分享 facebook

原則3》投資取代投機，賺錢肯大方發放股利的才是好公司：股市投資可做為一輩子的事業，在漫長的交易歲月中，如何克服賺錢的貪婪與虧損的恐懼才是能否成功的關鍵。為克服股價回檔修正時的恐慌，選擇績優好公司，即使不幸遇到系統性風險股災，藉由每年股利的發放，拉長投資年限後，可逐步降低投資成本，等到下一波股市再起時，就有機會解套甚至獲利。

因此，選擇不論景氣如何波動，每年均能發放股利，股息殖利率愈高、愈好的公司，勝算也會愈高，股息殖利率可以想像成定存領利息的概念，兩者間不同的是，銀行定存本金不會變動，但投入股市資金要變現時，與變現時的股價相關，除息後若不能完全填息，就不算完全賺到股息，能否填息與公司營運及台股大環境相關，現階段選擇殖利率超過4%，預估2020年現金股利比2019年佳的公司，就可將投資風險再降低一些。