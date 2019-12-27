資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

分享 facebook 【作者／黃靖哲】

在2019年耶誕節前，隨著美中貿易談判順利，美股與台股同步創下歷史新高。台股更是在12000點夢幻數字上逐步站穩，且帶動台股的電子股更是銳不可擋，在台積電（2330）與半導體族群等輪番帶動之下，指數更有上看12682點歷史高點的氣勢，而指數能夠持續推高，除了基本面之外，也與全球的寬鬆資金政策有極大相關。

以2007年等過去經驗而言，就業景氣的製造業電子股創新高，代表所得提高機會大增，加上寬鬆資金的帶動，大宗物資與房地產等，即有可能在隔年一段期間之後，價格同時被股市與景氣帶動，產生水漲船高的狀況。就此慣性來說，投資人是否現在應該先行卡位相關物價與房地產等市場，掌握大漲前價差之間的報酬呢？

物價上漲還要再等等

美國總統川普就職已經接近3年。就許多人的了解，一個房地產大亨出線的總統，對於全球大宗物資等價格的掌握度，必然有相當的熟悉度，在此次寬鬆資金的過程當中，川普總統明顯對於油價的上揚非常敏感，2019年幾次油價上揚之後，川普多次砲轟油國組織油價過高，而且多次拿出美國戰備石油威脅壓低油價。

看來仍是十分有效。紐約原油期貨油價一直在60美元／桶附近的低檔徘徊，頸線80美元／桶應該是油價的多空分界點，目前仍在此一控制區間內，因此物價還沒有特別上揚的機會。

但明年油國已揚言減產幅度將變大，是否就會造就一波油價漲勢，仍須特別留意。

由於油價持續在低檔，使得相關塑化類股並無太大表現，然而信昌化（4725），在中國大陸持續推動環保政策下，苯酚供給大，因此重開生產線推出產能；集團個股台泥（1101）、嘉泥（1103）股價持續揚升，信昌化股價仍在低檔。逢明年股東會即將開始，股價可望隨業績與集團同步拉高比價出現集團作帳行情，且技術面在低檔，也可做為塑化股與油價相關指標。 分享 facebook

大陸鋼鐵傾銷恐見底

油價是物價之母，2019年至今，除了中國大陸因為豬瘟引起的豬肉價格大漲外，可說並無特殊的物價上揚的狀況。加上中國大陸因美中貿易關稅，小廠急於銷售存貨，產生鋼鐵低價傾銷的狀況。因此反而造成了一波鋼鐵與相關鎳價的下跌，許多鋼鐵股等相關股票，在大盤指數創新高，反而股價卻大幅拉回。

直到2019年第4季中國寶鋼開始提升報價，觸底信號才剛剛出現。目前台灣大廠新光鋼（2031）、東鋼（2006）兩大公司也同時發布對鋼價景氣開始轉強信號。大多也指出2020年第1季報價會翻揚，此一信號算是相當明確，因此鋼價雖仍在低檔，長期投資者也可開始追蹤甚至尋找好的業績股先行布局。