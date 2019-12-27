親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

2019-12-27 10:42非凡商業周刊

分享
【作者／黃靖哲】

在2019年耶誕節前，隨著美中貿易談判順利，美股與台股同步創下歷史新高。台股更是在12000點夢幻數字上逐步站穩，且帶動台股的電子股更是銳不可擋，在台積電（2330）與半導體族群等輪番帶動之下，指數更有上看12682點歷史高點的氣勢，而指數能夠持續推高，除了基本面之外，也與全球的寬鬆資金政策有極大相關。

以2007年等過去經驗而言，就業景氣的製造業電子股創新高，代表所得提高機會大增，加上寬鬆資金的帶動，大宗物資與房地產等，即有可能在隔年一段期間之後，價格同時被股市與景氣帶動，產生水漲船高的狀況。就此慣性來說，投資人是否現在應該先行卡位相關物價與房地產等市場，掌握大漲前價差之間的報酬呢？

物價上漲還要再等等

美國總統川普就職已經接近3年。就許多人的了解，一個房地產大亨出線的總統，對於全球大宗物資等價格的掌握度，必然有相當的熟悉度，在此次寬鬆資金的過程當中，川普總統明顯對於油價的上揚非常敏感，2019年幾次油價上揚之後，川普多次砲轟油國組織油價過高，而且多次拿出美國戰備石油威脅壓低油價。

看來仍是十分有效。紐約原油期貨油價一直在60美元／桶附近的低檔徘徊，頸線80美元／桶應該是油價的多空分界點，目前仍在此一控制區間內，因此物價還沒有特別上揚的機會。

但明年油國已揚言減產幅度將變大，是否就會造就一波油價漲勢，仍須特別留意。

由於油價持續在低檔，使得相關塑化類股並無太大表現，然而信昌化（4725），在中國大陸持續推動環保政策下，苯酚供給大，因此重開生產線推出產能；集團個股台泥（1101）、嘉泥（1103）股價持續揚升，信昌化股價仍在低檔。逢明年股東會即將開始，股價可望隨業績與集團同步拉高比價出現集團作帳行情，且技術面在低檔，也可做為塑化股與油價相關指標。

分享

大陸鋼鐵傾銷恐見底

油價是物價之母，2019年至今，除了中國大陸因為豬瘟引起的豬肉價格大漲外，可說並無特殊的物價上揚的狀況。加上中國大陸因美中貿易關稅，小廠急於銷售存貨，產生鋼鐵低價傾銷的狀況。因此反而造成了一波鋼鐵與相關鎳價的下跌，許多鋼鐵股等相關股票，在大盤指數創新高，反而股價卻大幅拉回。

直到2019年第4季中國寶鋼開始提升報價，觸底信號才剛剛出現。目前台灣大廠新光鋼（2031）、東鋼（2006）兩大公司也同時發布對鋼價景氣開始轉強信號。大多也指出2020年第1季報價會翻揚，此一信號算是相當明確，因此鋼價雖仍在低檔，長期投資者也可開始追蹤甚至尋找好的業績股先行布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/27 No.1177】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:42

跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58

去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

2019-12-20 11:58

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34

惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

2019-11-22 10:34

ETF大贏家 年度版ETF大百科全收錄

2019-11-15 10:35

全球股市瘋了？！ 市場愈瘋狂 股價愈會漲

2019-11-15 10:35

AI應用琳琅滿目 抓準龍頭 投資契機同步浮現

2019-11-15 10:35

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

負利率時代混戰 泡沫破滅？景氣碎步走？

2019-11-08 12:53

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

電池產業需求升 搶食電動車商機 台廠錢景俏

2019-11-08 12:53

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top