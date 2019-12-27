照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

分享 facebook 【作者／林明謙】

台股在2020年有3大新制即將上路，都是和投資人直接相關的制度，包括「盤中零股交易、逐筆交易、強制下市」等，讓我們來好好的研究一下這些新制的內容，看看對於投資人會有什麼影響？要特別注意哪些重點呢？另外，我們也要特別探討一下，這個盤中零股交易到底有什麼好處，投資人可以怎麼好好的利用？並且同步找出熱門標的，教投資人操作的訣竅。

盤中買零股更方便

盤中零股交易：散戶好幫手》盤中零股交易準備在2020年下半年實施，說實在的，筆者對這個制度相當期待，雖然台股盤後零股市場一直相當活絡，但是要等到每天下午2：30後才會成交1次，實在是太慢了，對於想要靈活買賣、貼近市價一點的交易人來說不是那麼方便。新制上路後，未來在盤中的價位不錯時就可進場交易零股，不必等到盤後才掛單，多了許多流動性。

其實，近年台股散戶已開始有買零股、存零股的需求，畢竟也不是每個人一口氣就可以買1張動輒200元、300元的高價股，更何況是每張要價4000元、5000元的大立光（3008）！因此，當盤中可零股交易後，投資人可以更彈性的在盤中買賣零股，甚至未來還可以開放「零股當沖」，對散戶來說會是個好幫手。

關於零股盤中交易，我們先來了解幾個重點：第一、它是從上午9點到下午1點半，每10分鐘集合競價1次，等於每10分鐘會出來1個成交價，雖然有點慢，但因為零股交易一開始沒有那麼活絡，所以10分鐘撮合1盤也是可以理解的。第二、會出現「最佳5檔」申報買賣價格，就和集中市場一樣，可以讓投資人看到更多的交易資訊。第三、「每10秒」會模擬試算的成交價格與數量，以及「最佳5檔」讓投資人可以參考，有點像盤前試撮合跳來跳去的狀況。 分享 facebook

但要留意，除了法人之外、盤中零股交易一定要採電子下單；而且盤中未成交委託不會保留至盤後零股交易時段，也就是說，若要進行盤後零股交易的話，得要再掛一次才行。

而盤中零股交易上路後，如果投資人是要做短期幾天至幾週的操作，還是得找最有成交量的個股來優先持有，這樣子短沖短打比較容易出場；如果是打算長期持有存股的話，則應該找到好公司之後就慢慢存，可以每個月、每個月的買一點，像近期台積電（2330）發出股利之後，筆者就打算再將現金股利滾進去買零股，慢慢存也能存到1張。

台積電零股成交熱

以12月23日的盤後零股成交狀況來看，成交金額的第1名當然是權王台積電，共成交了10.4萬股，相當於104張、金額將近3500萬元；第2名是鴻海（2317），成交了約21.4萬股，相當於214張、差不多將近2000萬元；第3名則是波動較大的玉晶光（3406），盤後零股成交約2.7萬股、約27張，金額將近1500萬元。等盤中零股交易上場後，相信將會迸出更多的零股成交量，散戶未來也可買進高價好股！