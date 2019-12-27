專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

分享 facebook 【作者／阮文非】

華爾街在2019年的年底已完成對2020年行情的預測，結果幾乎一面倒預期美元將走貶，這背後暗示市場繼續看好美股乃至新興市場的後勢。像是華爾街傳奇人物之一的瑞銀金融服務總經理卡辛（Art Cashin）和Navellier and Associate投資策略師馬特切夫（Ivan Martchev）對2020年多頭行情就有具體分析。

儘管如此，並不代表華爾街就全面看好2020年美股走勢，摩根士丹利和瑞銀的分析師就認為標準普爾500指數2020年年底將拉回至3000點，華爾街最成功投資人之一的德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）認為2020年有3大風險會觸發美股熊市，但這些利空的看法在目前市場仍屬少數。

看空美元真合理嗎？

從德意志銀行、高盛到紐約梅隆銀行等多家投資機構都認為，市場對2020年全球經濟憂慮減緩會降低美元等避險資產需求，並把資金轉向報酬率高的風險性資產。鋒裕匯理全球外匯部主管柯因（Andreas Koenig）表示對於投資界幾乎一致預期2020年美元走貶的情況很意外。除了大家對同標的持相同看法之外，美國基準利率在2019年經過3次降息後仍高達1.75%，跟日本與歐洲央行等仍處負利率的情況不可相提並論，尤其美國經濟相對強勁，這樣看貶美元合理嗎？

馬特切夫認為這一切都跟聯準會（Fed）貨幣政策有關，Fed從2019年10月開始每月買債600億美元，至少為期6個月，到時候Fed資產負債表規模將迫近4.4兆美元，跟2014年的頂峰水準相差不遠，這才是不利美元走勢的根本原因，這樣往市場挹注數千億美元，肯定有利股、債行情，美股在2019年第4季屢創新高不是沒有原因的。

馬氏指出美股在2018年第4季急殺，是因為Fed當年大幅縮減資產負債表。同樣道理，只要Fed再次擴大其資產負債表，自然又會對股市和經濟起正面激勵作用；在美元轉弱之下，新興市場往往是最大受惠者。他認為從現在開始，只要新興市場股市出現拉回，都是進場的好時機。尤其就長期基本面展望來看，新興市場往往表現優於美國，像迄2010年止的近10年間，MSCI新興市場指數表現就優於標普500指數。十年河東、十年河西，雖然自2010年以來MSCI新興市場指數表現落後美股，但他認為其有潛力恢復過去優於美股的走勢。 分享 facebook

卡辛看美股持續走高

在紐約證交所（NYSE）交易大廳打滾半個世紀的卡辛，在2018年時對2019年所做的3大預測（即Fed不升息、中美不可能達成貿易協定直到情勢險峻時才可能簽約、美股持平），中了2個，已相當難得，因此他對2020年的預測成為外界焦點。他對2020年再做出3大預測，首先，他認為Fed在美國經濟繼續強勁下仍不會升息，因為Fed也顧慮到金融市場的反應，只有在市場情緒穩定下才會升息。單就美國經濟看法，馬特切夫的態度跟卡辛吻合。