親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42非凡商業周刊

分享
【作者／阮文非】

華爾街在2019年的年底已完成對2020年行情的預測，結果幾乎一面倒預期美元將走貶，這背後暗示市場繼續看好美股乃至新興市場的後勢。像是華爾街傳奇人物之一的瑞銀金融服務總經理卡辛（Art Cashin）和Navellier and Associate投資策略師馬特切夫（Ivan Martchev）對2020年多頭行情就有具體分析。

儘管如此，並不代表華爾街就全面看好2020年美股走勢，摩根士丹利和瑞銀的分析師就認為標準普爾500指數2020年年底將拉回至3000點，華爾街最成功投資人之一的德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）認為2020年有3大風險會觸發美股熊市，但這些利空的看法在目前市場仍屬少數。

看空美元真合理嗎？

從德意志銀行、高盛到紐約梅隆銀行等多家投資機構都認為，市場對2020年全球經濟憂慮減緩會降低美元等避險資產需求，並把資金轉向報酬率高的風險性資產。鋒裕匯理全球外匯部主管柯因（Andreas Koenig）表示對於投資界幾乎一致預期2020年美元走貶的情況很意外。除了大家對同標的持相同看法之外，美國基準利率在2019年經過3次降息後仍高達1.75%，跟日本與歐洲央行等仍處負利率的情況不可相提並論，尤其美國經濟相對強勁，這樣看貶美元合理嗎？

馬特切夫認為這一切都跟聯準會（Fed）貨幣政策有關，Fed從2019年10月開始每月買債600億美元，至少為期6個月，到時候Fed資產負債表規模將迫近4.4兆美元，跟2014年的頂峰水準相差不遠，這才是不利美元走勢的根本原因，這樣往市場挹注數千億美元，肯定有利股、債行情，美股在2019年第4季屢創新高不是沒有原因的。

馬氏指出美股在2018年第4季急殺，是因為Fed當年大幅縮減資產負債表。同樣道理，只要Fed再次擴大其資產負債表，自然又會對股市和經濟起正面激勵作用；在美元轉弱之下，新興市場往往是最大受惠者。他認為從現在開始，只要新興市場股市出現拉回，都是進場的好時機。尤其就長期基本面展望來看，新興市場往往表現優於美國，像迄2010年止的近10年間，MSCI新興市場指數表現就優於標普500指數。十年河東、十年河西，雖然自2010年以來MSCI新興市場指數表現落後美股，但他認為其有潛力恢復過去優於美股的走勢。

分享

卡辛看美股持續走高

在紐約證交所（NYSE）交易大廳打滾半個世紀的卡辛，在2018年時對2019年所做的3大預測（即Fed不升息、中美不可能達成貿易協定直到情勢險峻時才可能簽約、美股持平），中了2個，已相當難得，因此他對2020年的預測成為外界焦點。他對2020年再做出3大預測，首先，他認為Fed在美國經濟繼續強勁下仍不會升息，因為Fed也顧慮到金融市場的反應，只有在市場情緒穩定下才會升息。單就美國經濟看法，馬特切夫的態度跟卡辛吻合。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/27 No.1177】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

相關新聞

賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

2019-12-27 10:42

跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42

照過來！3大新制上路 獲利操作眉角總整理

2019-12-27 10:42

資產營建各就各位 原物料報價波動成前哨站

2019-12-27 10:42

馭股術密技大公開 資深操盤手的高勝率操作法

2019-12-20 11:58

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

5G大商機 誰被忽略了 被動 石英 記憶體蠢動

2019-12-20 11:58

去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

2019-12-20 11:58

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:07

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

油價上漲勢在必行 塑化 資產 營建加溫中

2019-12-13 11:07

選舉行情大預測 市場名師勾勒台股關鍵決策點

2019-12-06 10:51

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

充電應用市場大爆發 快速充電 無線充電群雄爭霸

2019-12-06 10:51

2020將是亞股天下 南韓 印度會有大驚喜

2019-12-06 10:51

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

嚇不倒 上演大迴轉 2019的驚嚇成就2020的驚喜

2019-11-29 12:13

醫療生技展加持 精準醫療 製藥 醫材搶眼

2019-11-29 12:13

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

績效有夠威！ 62檔台股基金大賺3成

2019-11-29 12:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

明年大危機VS.大轉機 20大風險！貧富差距最可怕

2019-11-22 10:34

惠台26條有利可圖？ 聚焦資源回收 5G 生技

2019-11-22 10:34

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34

債券績效最好報酬率逾27% 掌握眉角 價差 利息創造收益

2019-11-22 10:34

ETF大贏家 年度版ETF大百科全收錄

2019-11-15 10:35

全球股市瘋了？！ 市場愈瘋狂 股價愈會漲

2019-11-15 10:35

AI應用琳琅滿目 抓準龍頭 投資契機同步浮現

2019-11-15 10:35

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

負利率時代混戰 泡沫破滅？景氣碎步走？

2019-11-08 12:53

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

電池產業需求升 搶食電動車商機 台廠錢景俏

2019-11-08 12:53

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

當有一天台灣剩不到2000萬人 你會怎麼介紹台灣？

2019-12-20 08:46

錢櫃牛肉麵廠賣寶寶粥 靠媽媽大隊5年營收翻倍

2019-12-20 09:12

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

中美關稅戰休兵 選股豬羊變色

2019-12-20 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top