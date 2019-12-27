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跟著主力 大戶走 掌握籌碼 黑馬行情不錯過

2019-12-27 10:42非凡商業周刊

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【作者／蔡明翰】

歷年台股因年底作夢行情與過年紅包行情加持，年底至農曆年指數表現漲多於跌，雖電子產業剛好進入淡季，業績表現相對疲弱，但也因此在年底與年初之際，股價多與業績面脫鉤，所以在選股方向上，基本面的研究比重應相對較輕，反向而言，資金的流向與籌碼面的觀察重要性大幅增加。

追蹤籌碼面偏佳股

所以，短線除可研究法人買超搭順風車賺取價差外，中長線更可研究主力、大戶的買超方向，在大戶同步掌握公司資訊與資金優勢下，跟隨大戶投資較容易出現波段漲勢，因此農曆年將屆之際，在選股方向上對籌碼面偏佳的個股仍可跟隨偏多操作。

證交所每週皆有公布個股大戶的動向，包括持有100張～1000張的人數與其持股的張數都有對外公告，若持股張數相對較高的主力能夠持續買超相關族群，顯示後續業績有望持續好轉，或甚至將有市場仍未知的利多即將出爐，股價後續有望維持強勢格局，將可持續關注。

但法人買超張數達到標準後，其買賣超也將併入大戶的買賣計算，因此會稍有失真，必須將法人買賣超的數量扣除，以近期的友達（2409）籌碼動向為例，若僅單看400張以上主力動向，將認為主力持續加碼中，但主要來自於法人近2週的大力買超，若扣除法人的買超後觀察，在12月初法人仍持續賣超時，主力已大量買超，但後續法人大量買進拉抬股價時，非法人主力已轉為調節賣出，將籌碼丟給法人，顯示非法人大戶甚至有超前於法人低檔布局的能力，因此若非法人主力持續加碼的個股，即使目前基本面或股價走勢偏弱，仍值得持續追蹤觀察。

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根據近3週非法人大戶持續加碼股觀察，電子股比重明顯偏低，主要因短線基本面佳或股價位階偏低的電子族群，皆已陸續反映利多而上揚，因此近期主力布局多以非電為主，但仍有部分電子股持續維持買超，包括半導體的華邦電（2344）、頎邦（6147）。

華邦電有強勢機會

其中，華邦電因今年前3季業績表現落後，股價整理已久，在近期記憶體報價轉強，股價位階偏低，法人與主力同步買超下，後續仍有強勢機會，股價拉回5日線附近皆可逢低布局。頎邦、東華業績面穩定成長，但近期漲勢偏大，建議拉回至月線附近再逢低承接。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/27 No.1177】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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