賺太少了怎麼辦？ 贏家帶你多空再衝一波

分享 facebook 【作者／李蜀芳】

台股本波攻到12000點之上，市場完全嗅不到一絲絲歡欣鼓舞雀躍的氣氛，真是讓人心中感觸良深，有些投資人不怕一萬只怕萬一，11000點之後便不太進場，不然就是既期待又怕受傷害，只敢一夜情當沖一下，結果放棄了台股波段獲利大好時機，或是不習慣外資控盤熱錢行情的特質，「大象竟然也會跳舞」居然許多中大型股本波漲勢驚人令人讚嘆。

擬定計畫正面迎戰

但畢竟千金難買早知道，時光也不可能重頭再來，如今只能重新擬定作戰計畫正面迎戰2020年台股，承認與接受台股指數已漲多，此時個股多、空一定各自表述，只能指數暫放一旁把個股操作放中間。以下便根據筆者個人思惟想法提出策略來給讀者參考。

高手過招下，個股多空各自表述：不諱言，本波在漲多後因3月31日前將公布年報，許多超漲股將打回原形，是故多、空各取所需。要放空不是不行，但要謹守打落水狗原則，若要選做空股，基本原則為（1）波段漲幅驚人，但營收與獲利始終跟不上來，即Q3營收與獲利已見高峰，10月及11月營收未明顯成長，本益比相對同族群已超標；（2）股價回檔修正本益比，季線卻有「剛剛」下彎趨勢且季均線未來將扣抵相對高；（3）籌碼面漸趨零亂，股價愈跌、資打死不退或甚至增加，須注意有些個股券單大獲全勝，但始終不補之個股。 分享 facebook

以上條件若同時吻合，則在台股漲多後放空也是另一類的戰法，但須謹記做空者出發的著眼點絕不能是只因其漲多不順眼而強打地頭蛇，否則易被軋空，尤其是台股1月～3月為軋空最易形成的階段，是故喜愛操作擇強買進及沖沖樂讀者可留意：1）券資比近期攀高；2）券單打死不退；3）股價相對比大盤強，此類操作就只買強！且沿5日線操作，近5日線量縮買、正乖離過大出，破5日線就走人。惟需留意若漲多強軋空個股融券最後搶補日前1週內也易見短線高點需留意停利點出現，不要軋空結束了還傻傻分不清楚。（詳見表1）

知己知彼百戰百勝

適才適用、知己知彼方能百戰百勝：投資人不肯面對自我，來因應盤勢及個股、大盤位階不同而採取不同策略，如：保守者硬要選大起大落股、敢進又不敢停損的人偏偏要選波段漲幅已大股、轉弱時又愛自我安慰就當長期投資吧！這是何苦來哉，何必吃碗內又愛看碗外呢？須知股市沒有永遠的多頭與空頭，是故先省思自我是屬哪一類型的投資人？若屬保守型的此時可運用策略如下：

1）做好資金控管持股不超過手上可流通動用資金3成～5成，如此便可伸縮自如，且勿使用融資，只要在此前提下便不必隨盤起舞。