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壽險 金控物美價廉 長線存股機會來了！

2019-12-20 11:58非凡商業周刊

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【作者／許博傑】

金融指數創2000年以來新高！受惠外資及熱錢持續湧入影響，台股在今年持續創下29年以來高點，加權指數已越過12000點大關，而占台股相當權重的金融指數也順勢創下2000年以來的新高，順利站上1300點關卡，由於這波台股的上揚主要是半導體股大漲的貢獻，在半導體族群大漲一波後，市場也開始將目光轉向其他仍未大幅反應的類股，其中金融股就是外資自11月以來持續買超的族群，當中包括國泰金（2882）、富邦金（2883）、新光金（2888）、永豐金（2890）、中信金（2891）等，都是外資一直著墨的標的，在已來到今年年底展望2020年之際，究竟金融股是否具投資的價值？哪些因素將牽動未來金融股的表現？相信都是長線看好金融股投資人關注的焦點。

2020金融有轉機

2018年～2019年全球持續受到中美貿易戰的牽動，導致國際資金不斷的尋找低基期且穩定的標的，而聯準會在10月底定調，今年甚至2020年都將不再降息，對於金融產業來說，無疑是長線較為振奮的利多消息。以台灣來說，2019年許多在中國的台商因中美貿易戰而回流，就經濟部的統計來看，目前確定回台投資的台商已共有152家通過審核，整體回流金額也突破新台幣7000億元，這些大量回台投資的台商可說將是金融股在2020年以後成長的一大動能，此外，在美國聯準會2020年貨幣政策轉趨較為中性方向來看，將有利於全球的經濟活動成長，而2019年因降息導致的銀行淨利息收益成長率減緩的狀況，也將不再惡化，2020年的金融產業將是具有轉機的一年。

從先前上市櫃金控11月獲利狀況來看，因受年底前增加備抵呆帳提存影響，導致銀行獲利大多較10月衰退；而壽險業因市場波動影響，也見到國泰金單月獲利較前1月月減32%，甚至新光金更是惟一單月虧損的金控，不過，若以今年累計前11月稅後盈餘來說，上市的15 家金控稅後純益正式超過3300億元大關來到3366.28億元，已創下歷史新高的獲利表現，如果再以個別金融獲利檢視，當中包括富邦金、國泰金、中信金、兆豐金（2886）、元大金（2885）等12家金控，累計EPS都已超過1元以上。

2大壽險龍頭質優

壽險業今年問題仍在於台幣升值導致的匯損窘境，根據先前保險局公布最新的壽險業10月損益、淨值與匯率情形報告，台股壽險業單月匯損達到470億元，高於9月的338億元，更是創下了2017年2月以來的單月匯損新高，由於目前整體壽險業累計前10月的匯損高達2287億元，與去年全年的2308億元新高紀錄來看，11月～12月壽險業在台幣短期持續升值影響，今年匯損將是再創歷史新高，這也顯見，目前在沒有可供投資金融商品的狀況下，未來壽險業獲利仍會持續受到台幣升值的干擾，這是壽險業長線上獲利的隱憂，若以國內兩大龍頭國泰金與富邦金累計前11月的獲利來說， EPS分別有4.4元及5.46元對照到去年全年的獲利分別為3.95元以及4.52元，都超越去年整年度獲利，但相對目前的股價卻幾乎都在去年低點以下，其實國泰金與富邦金都相當委屈，當然這或許與市場長期資金都重電子、輕金融有關，在長線已跌深後，加上2020年預期市場利率下降空間不大，投資價值明顯浮現。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/12/20 No.1176】想了解更多，詳洽02-27660800

非凡商業周刊

《非凡商業周刊》是全台灣最專業股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場，為投資人掌握最新的財經資訊，單元為國內、外總體經濟分析，現今當紅產業剖析，個股研判及操作相關報導，投資股市中不可或缺的財經雜誌，讓您做好萬全準備，戰勝多變的行情。

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