去美化效應Part 2 IC設計 射頻元件大進補

分享 facebook 【作者／李冠嶔】

美中貿易戰幾經波折，終於在年底傳出好消息。在美國時間12月13日美中正式宣布達成第1階段協議文本，美國取消原定12月15日上路的新關稅，並將1200億美元中國商品稅率減半至7.5%，其餘2500億美元的中國商品加徵25%關稅則維持不變，中方也不考慮加徵報復性關稅；川普總統聲稱第2階段談判立即展開，但在貿易戰加上華為禁令併行下，中國的去美化早已加速展開。

筆者在前期（1175期）提到中國大陸在2014年募集規模1387.2億元人民幣的「國家集成電路產業投資基金」（簡稱大基金），趁著去美化之便，近年所投資的半導體產業在資本市場大豐收。

今年10月乘勝追擊註冊成立大基金二期，註冊資本為人民幣2041.5億元，以國家力量扶植占中國進口最大金額的晶片業務，也有達到近年「國進民退」的主要宗旨，本文主要檢視真正在今年受惠去美化的相關台股營收成長狀況，與後續發展動向。

台積電中國占比大增

去年第4季北美市場占台積電（2330）營收近7成，然而今年前3季分別為60%、61%與60%，部分美商因為中國去美化，營運下滑，如台積電的主要客戶賽靈思（Xilinx）受限華為禁令，影響到北美占台積電營收比重。

華為今年上半年就開始對台積電積極拉貨，轉投資的海思下單台積電7奈米先進製程增加，今年前3季中國市場營收占比分別為18%、17%與20%，尤其是今年第3季僅次於去年第2季的23%（當時有比特大陸挖礦晶片）。

若以年度來看，前年北美市場占台積電營收比重達66%，去年略降至62%，今年預估可能降至6成附近。 分享 facebook

反觀前年中國市場僅占台積電11%，去年增至17%，今年有機會上看2成；台積電南京廠的投片量也因應中國客戶下單而擴充產能，16＋12奈米製程目前月產能1.5萬片，預計明年擴增到2萬片。

射頻元件下半年起飛

過去全球射頻元件與感測器大廠都在歐、美、日，由於華為禁令迫使在地生產或是借重台商取代美商成為主要途徑；歐美的射頻元件大廠包括Lumentum、Qorvo、Skyworks都因此下修營收預估，然而台灣的相關廠商異軍突起。去年中國打擊P2P，立積（4968）的大客戶斐訊與聯璧金融合作，打著「0元路由器＋投資返利」，訂單全數消失，加上中國標案遞延，第1季出現上市以來首度虧損，今年大轉運，8月打入華為供應鏈，先供應路由器使用的802.11acFEMs，後續可望打入手機應用，今年10月營收3.01億元是連續5個月創新高，從7月起營收年增率分別達到19%、21%、30%、37%與31%。